Drzwi dla Ewangelii otwierają się ale i zamykają

W kultowym filmie lat 50-tych “Dźwięk muzyki”, postać Marii von Trapp uświadamia sobie, że jej plany życiowe się nie spełnią. Chcąc dodać sobie otuchy, mówi ”Kiedy Pan zamyka drzwi, to równocześnie gdzieś otwiera okno”. To zdanie idealnie uchwyca zmieniające się otoczenie pola misyjnego. Sposobności do głoszenia Ewangelii nie kończą się, one tylko przemieszczają się z jednego miejsca na inne.

Helen Williams z Światowej Prasy Misyjnej utrzymuje stały kontakt z dystrybutorami ich wydań Pisma Świętego na całym świecie. Uważa, że niektóre drzwi zamykają się dla służby, inne zaś się otwierają. Jedna rzecz jest dla nich wspólna: zapotrzebowanie na Pismo Święte jest wielkie.

Zamykające się drzwi

Mówi, że „są miejsca, szczególnie w Pakistanie i Indiach, gdzie pole do działania jest stale zacieśniane, a czasu jest coraz mniej. I większość naszych kluczowych dystrybutorów jest tego świadoma i intensyfikują działania”.

Na tych terenach chrześcijanie muszą bardzo uważać co mówią i jak się zachowują wobec swoich sąsiadów. W Pakistanie, ustawa antybluźniercza stała się łatwym sposobem do karania mniejszości religijnych. Mimo tego, są osoby działające tam na miejscu, które odmawiają zaniechania służby.

“Były one zastraszane i mówiono im: „Nie możesz tego robić”. Były atakowane – a mimo tego mówią: „Módlcie się za nas, abyśmy byli odważni i mądrzy w działaniu. Zamierzamy kontynuować naszą pracę i dzielenie się Dobrą Nowiną”.

Na niektórych obszarach Indii narasta nietolerancja do każdego kto stał się chrześcijaninem

„Obserwujemy coraz więcej proponowanych anty-nawróceniowych przepisów w Indiach. Robimy teraz co w naszej mocy w Indiach ponieważ słyszymy, że będzie coraz ciężej” – mówi Williams.

Jeden z ich kontaktów w Indiach zamówił 20 milionów wydań, które w kolejnych kilku miesiącach będą przekazane do wielu wsi.

Podczas gdy część organizacji koncentruje się na szkoleniach przywództwa mających na uwadze zamykające się drzwi, Światowa Prasa Misyjna czyni działania, aby zaopatrzyć we wszystko tych liderów, kiedy mogą jeszcze działać.

Otwierające się drzwi

I podczas gdy czas na tych terenach może się kończyć, ludzie z innych części świata mają możliwość usłyszenia Ewangelii po raz pierwszy.

Williams wyjaśnia: „Są również inne miejsca, gdzie drzwi się otwierają. Sytuacja uchodźców w Europie – otrzymujemy wiele próśb ze Szwecji, Norwegii i Finlandii dokąd ludzie wyemigrowali z tak daleka”.

Jeden z kontaktów w Helsinkach powiedział p. Williams, że wyglądało to tak jakby wszystkie narody przyjechały do Finlandii. Wielu z uchodźców przyjeżdża z krajów zamkniętych na pracę misyjną i ewangelizację. Oprócz Europy, dostawy Nowego Testamentu w języku arabskim kierują się na Bliski Wschód do rodzin wysiedlonych przez wojnę i przemoc.

Niezależnie czy drzwi możliwości się otwierają czy zamykają, Williams uważa, że to wygląda na rodzaj zobowiązania ze strony dystrybutorów, aby dotrzeć z nadzieją Ewangelii do tak wielu ludzi jak to możliwe.

“Słowo Boże nie jest związane w żaden sposób i chcemy być na linii frontu, dostarczając je do tych, którzy chcą tam pójść.”

źródło opr.: https://www.mnnonline.org/news/doors-open-close-gospel-ministry/

tłumaczył Artur F.