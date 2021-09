Drugi konwój z setką chrześcijan w drodze do Pakistanu

Po tym gdy pierwszy konwój z ponad setką chrześcijan dotarł do Pakistanu, ruszyła w drogę zaraz kolejna grupa. Inni uciekli do Iranu, gdy życie chrześcijan na miejscu stawało się coraz trudniejsze.

Konwoje z setką chrześcijan

Gdy talibowie przejęli władzę, konwój z ponad setką afgańskich chrześcijan przekroczyła granicę z Pakistanem. Mieli jednak przed sobą wyzwanie by zacząć tam wszystko od nowa, Bruce Allen z organizacji Forgotten Missionaries International, który ma kontakt z chrześcijanami tam na miejscu. „Mamy sześciu partnerów, którzy pomogą im w przesiedleniu.” Przy 15 rodzinach nie było to takie proste.

Tymczasem drugi konwój z około 100. chrześcijan z Afganistanu wyruszał do sąsiedniego Pakistanu. Bruce Allen: „Jeden z naszych partnerów przez lata wyjeżdżał do Afganistanu i tam uczył chrześcijan. Pomaga kolejnej setce chrześcijan w ewakuacji. Tym razem jest to 16 rodzin. Praca nie została jeszcze skończona, chociaż świętujemy już przybycie pierwszego konwoju do Pakistanu.”

Przestraszeni chrześcijanie w Pakistanie

Chrześcijanie w Pakistanie ze strachu przed nowymi atakami terrorystycznymi wzmorzyli troskę o własne bezpieczeństwo. Przed kościołami jest więcej uzbrojonych strażników a odwiedzający muszą się wylegitymować oraz poddać się kontroli wykrywaczem metalu.

Gdy talibowie byli u władzy w Afganistanie przed 20 laty, w Pakistanie dochodziło do wielu ataków terrorystycznych – wyjaśnia aktywista walczący o prawa człowieka – Sajid Christopher z «kościoła w potrzebie».

Wyraźniejsza różnica między światłem i ciemnością

Dla chrześcijan z Afganistanu sytuacja stawała się coraz niebezpieczniejsza, odpowiada Brian Dennet z AMG International na wiadomości płynące z Mission Network News. „Wielu chrześcijan przyznało się do swojej wiary w narodowym programie identyfikacyjnym. To ułatwiło talibom odnalezienie ich i wiemy, że prawdopodobnie zostaną zabici.” Z tego powodu wielu z nich ucieka do Pakistanu, inni udali się do Iranu.

Jak mówi inny chrześcijański współpracownik, nawet muzułmanie z Afganistanu widzą teraz różnicę między fanatycznymi muzułmanami a chrześcijanami.

„Dobre jest, że można teraz całkiem jasno zobaczyć różnicę między ciemnością a jasnością. Ludzie przekonują się jak to jest złe. Nawet moi sąsiedzi, którzy są muzułmanami pashto mówią mi, że 'gdy cię widzimy, pojawia się nadzieja!’ Więc jest nadzieja. Zła są nadal wiadomości ale i dobre rzeczy wzrastają. I to jest coraz bardziej widoczne.”

Autor: Rebekka Schmidt

Źródło: Livenet / MNN / Christian Today

Tłumaczenie: J.S.

