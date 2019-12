Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień – Marcin Luter

Opis wydawcy: To wybór z pism i kazań Marcina Lutra, który został uporządkowany w rozważania na każdy dzień roku oraz specjalne święta. Autor poprzez poszczególne dni prowadzi człowieka przed oblicze samego Boga, ale nie jest to droga prosta i oczywista – człowiek i Bóg w tych tekstach ma wiele twarzy, ukazuje się w wielu postaciach, zarówno zaskakuje, jak i inspiruje do refleksji.

W Niemczech książka „Drogowskazy chrześcijanina” była wydana 17 razy i osiągnęła nakład ponad 800 tysięcy egzemplarzy, u nas ukazuje się jej trzecie wydanie (2019) z niezmienną dedykacją dla czytelnika poszukującego osobistej relacji z Bogiem i pragnącego jej pogłębienia, a także odczuwającego pustkę lub stagnację, a jednocześnie otwartego na zmiany w swoim życiu oraz zainteresowanego duchowością ewangelicką.

Dane książki „Drogowskazy chrześcijanina”:

Autor: Marcin Luter

Tytuł oryginału: Christlicher Wegweiser für jeden Tag

Tłumaczenie: Stefan Kozieł

Rok wydania: 2019

Ilość stron: 396

Wydawca: Wydawnictwo Warto