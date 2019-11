Droga hojności – Ken Blanchard

Od wydawcy: Ta książka jest błyskotliwą refleksją nad sposobem, w jaki dzisiejszy świat prowadzi działalność gospodarczą. Ludzie biznesu inwestują uzyskiwane dochody w rozwój swoich firm, tak aby IPO (pierwsza publiczna oferta akcji spółki na giełdzie) było jak najatrakcyjniejsze. Zarobione pieniądze przeznaczają na rozliczne plany inwestycyjne mające zapewnić im bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. Jednocześnie gołym okiem widać szybko rosnącą przepaść między biednymi a bogatymi, podczas gdy dobroczynność pozostaje ciągle na niezmienionym poziomie (czyli relatywnie maleje).

Czy zatem gromadzenie majątku jest najważniejszym celem każdego biznesu? Czy świat staje się lepszy przez rozwój korporacyjnej koncentracji kapitału? Czemu tak naprawdę powinien służyć rozwój ludzkiej przedsiębiorczości?

Szukając odpowiedzi na te pytania, Ken Blanchard i S. Truett Cathy zapraszają nas w podróż z fascynującym spojrzeniem na zagadnienia biznesu, rodziny i osobistego życia, która może na zawsze zmienić definicję prawdziwego sukcesu.

O autorach

Ken Blanchard – autor licznych bestsellerów, w tym Jednominutowego menedżera. Jest on cenionym konsultantem i mówcą, a jego firma znajduje się na liście pięciuset największych spółek na świecie publikowanej przez magazyn gospodarczy „Fortune”.

S. Truett Cathy – przedsiębiorca, założyciel Chic-fil-A – znakomicie prosperującej sieci restauracji szybkiej obsługi liczącej ponad 1400 punktów zlokalizowanych w całych Stanach Zjednoczonych. Fundator programu stypendialnego WinShape Centre Scholarship Program.

Dane książki:

Autorzy: Ken Blanchard, S. Truett Cathy

Data i miejsce wydania: Warszawa 2019

Liczba stron: 160

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Rekomendacje

Truett Cathy jest niewątpliwie liderem hojności, a jego współpraca z Kenem Blanchardem zaowocowała intrygującą opowieścią o potędze szczodrego dawania. Łatwo możemy się utożsamić z jej bohaterami i od nich uczyć, a ponieważ zawiera prawdę, jej zastosowanie w praktyce prowadzi nas na wyższy poziom sukcesu – do prawdziwego sukcesu.

– dr John C. Maxwell, założyciel The INJOY Group

Trzeba kultywować tę istotną wartość, jaką jest hojność. Wierzę, że ta książka ukazuje hojność w sposób znaczący i sensowny. Właśnie tego rodzaju literatura jest dzisiaj potrzebna. Ken i Truett umiejętnie przekazują odpowiednie treści w odpowiedniej chwili. Ta książka może pomóc wielu ludziom.

– Ruth Stafford Peale

Truett Cathy ma odpowiednie kwalifikacje do pisania o drodze hojności. On żyje hojnością! Hojną ręką daje pieniądze, lecz jeszcze hojniej daje siebie. Zazwyczaj Truett nie obnosi się ze swoją szczodrością, po prostu po cichu ją praktykuje. Będąc jego współpracownikiem, przyjacielem oraz pracownikiem od trzydziestu dwóch lat, nieraz miałem okazję obserwować wpływ jego hojności na tysiące ludzi. Byłem nie tylko obserwatorem, lecz również biorcą hojności Truetta Cathy’ego. Jeśli pragniecie dowiedzieć się czegoś o drodze hojności, to Truett Cathy z pewności wam to powie.

– James L. S. Collins, emerytowany prezes Chick-fil-A, Inc.

Droga hojności opowiada historię biznesmena z Colorado, który wydaje się zbyt dobry, by mógł być prawdziwy. Tak naprawdę pierwowzór tej postaci jest jeszcze bardziej niezwykły niż jej fikcyjny portret. Ta historia ma miejsce nie w Colorado, lecz w Georgii, a fikcyjna postać Dyrektora bardzo przypomina Samuela Truetta Cathy’ego, założyciela Chick-fil-A, Inc., człowieka, który od dawna wciela w życie ducha chrześcijańskiej wiary i zasady moralne w niej zarysowane. Książka opowiada prawdziwą historię w formie zajmującej przypowieści, na której każdy Czytelnik – dzięki pisarskiej współpracy Kena Blancharda i samego Truetta Cathy’ego – może jedynie skorzystać.

– Scott Colley, rektor Berry College, Rome, Georgia

Ta książka jest wielką pomocą dla każdego, kto zechce w swoim życiu uwzględnić własny program dobroczynny.

– J. B. Fuqua, przedsiębiorca i filantrop