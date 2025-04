Archeolodzy znaleźli dowody potwierdzające biblijną relację o bitwie pod Megiddo

Archeolodzy odkryli nowe dowody potwierdzające biblijny opis bitwy pod Megiddo.

Bitwa ta została opisana zarówno w 2 Księdze Królewskiej, jak i w 2 Księdze Kronik, gdzie przedstawiono ją jako przyczynę śmierci króla Jozjasza. Jozjasz, znany jako pobożny monarcha, jest również wymieniany w Nowym Testamencie jako przodek Jezusa.

W tekstach biblijnych Jozjasz jest chwalony za swoją gorliwość w odwracaniu Izraela od bałwochwalstwa i nawoływanie do oddawaniu czci Panu Bogu. Zachęcał lud do obchodzenia Paschy, a w 2 Księdze Królewskiej 23:22 czytamy: „Za dni sędziów, którzy sądzili Izraela, ani za wszystkich dni królów izraelskich, ani za królów judzkich nie obchodzono takiej Paschy”.

Jednak nie miało to trwać długo. Relacje Starego Testamentu informują, że faraon Necho z Egiptu przybył z armią, aby stoczyć walkę pod Charchemisz nad Eufratem, a Jozjasz postanowił wyruszyć przeciwko niemu.

Pomimo tego, że Necho ostrzegł Jozjasza, że nie przybył z nim walczyć, Jozjasz i tak mu się sprzeciwił. Podczas bitwy Jozjasz zostaje postrzelony przez łucznika i umiera.

2 Księga Królewska oddaje Jozjaszowi hołd, stwierdzając: „„I nie było przed nim króla podobnego do niego, który by się nawrócił do Pana całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą, według całego Prawa Mojżeszowego. I nie powstał po nim nikt jemu podobny”.

Archeolodzy znaleźli w tym miejscu fragmenty ceramiki, co dowodzi, że w okresie bitwy w 609 r. p.n.e. faktycznie na tym terenie przebywali Egipcjanie.

Israel Finkelstein, archeolog z Uniwersytetu w Hajfie oraz Uniwersytetu w Tel Awiwie i główny autor badania dotyczącego tych znalezisk, poinformował portal Live Science, że oprócz egipskiej ceramiki znaleziono również pozostałości ceramiki greckiej, co może być związane z praktyką zatrudniania greckich najemników przez Egipcjan w tamtym okresie.

Źródło: Christian Today