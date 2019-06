Dotknij nieba (I Can Only Imagine)

Skomponowany przez Barta Millarda i zespół MercyMe utwór I Can Only Imagine z miejsca podbił listy przebojów i serca słuchaczy, zdobywając w USA status podwójnej Platynowej Płyty i stając się najchętniej graną przez radia chrześcijańską piosenką w historii. Za największym religijnym hitem w dziejach amerykańskiej muzyki stoi prawdziwa, wzruszająca historia, o której praktycznie nikt nie wiedział, bracia Erwins (twórcy m.in. October Baby, Woodlawn) postanowili pokazać ją światu w filmie Dotknij Nieba.

Dotychczasowe dochody z filmu to ponad 85 milionów dolarów! Film stał się czwartą najbardziej dochodową biografią muzyczną, jaka kiedykolwiek została nakręcona!

Bart Millard wychowuje się bez matki. Skonfliktowany z despotycznym ojcem, szuka pocieszenia w modlitwie, muzyce i świecie wyobraźni. Lata później, jako nastolatek, Bart postanawia zająć się sportem, wierząc, że w ten sposób odbuduje swoje relacje z ojcem. Niestety, ciężka kontuzja przekreśla marzenia o futbolowej karierze i chłopak zostaje zmuszony do zmiany planów. Z pomocą przychodzi mu jedna z nauczycielek, która dostrzega w Millardzie nieodkryty talent muzyczny. Zachęcany przez swoją dziewczynę – Shannon, Bart postanawia dołączyć do lokalnego zespołu, zostając ich wokalistą.

Grupa przyjmuje nazwę MercyMe i wyrusza w trasę po Ameryce. Niestety, pierwsze koncerty nie zwiastują niczego wielkiego. Sceptyczni wobec zespołu są zarówno widzowie, jak i krytycy. Wszystko zmienia się po jednym z występów… Bart, który właśnie dowiedział się o chorobie ojca i poważnie rozważa odejście z zespołu, siada samotnie z gitarą i zaczyna komponować. Wspominając wszystko, co przydarzyło mu się w życiu, przelewa uczucia i słowa na papier. Z dawnych emocji i niespełnionych nadziei wyłania się utwór-legenda „I Can Only Imagine”.

Dotknij Nieba to poruszająca opowieść o wierze, miłości, sile muzyki i utworze, którego duchowe przesłanie przyczyniło się do setek tysięcy nawróceń. – Ten film opowiada o powstaniu naszego hitu, ale także o mojej osobistej historii i trudnej relacji z ojcem. Mam nadzieję, że ta opowieść przypomni ludziom, że nikt tak naprawdę nie jest daleko od Boga i jego miłości – Bart Millard

Informacje:

Reżyseria: Andrew Erwin, Jon Erwin

Obsada: J. Michael Finley, Dennis Quaid, Madeline Carroll, Trace Adkins, Cloris Leachman, Priscilla Shirer

Film do kupienia np. w sklepie CCM.pl

