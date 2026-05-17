Dotkliwie pobity a żona go zostawiła bo odszedł od islamu

Muzułmańscy teściowie mieszkańca wschodniej Ugandy, który niedawno przeszedł na chrześcijaństwo, zwabili go 2 maja do swojego domu i pobili go do nieprzytomności po tym, jak dowiedzieli się o jego odejściu od islamu — poinformował sam poszkodowany.

28-letni Ochora Awali, nadal przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami głowy po ataku, do którego doszło w mieście Nakaloke w dystrykcie Sironko — przekazało źródło.

Po przyjęciu chrześcijaństwa 31 grudnia jego żona wyprowadziła się wraz z dzieckiem do domu swoich rodziców w Nakaloke. Jak relacjonował Awali, 2 maja zadzwonił do niego jego szwagier, Werikhe Aramanzan, twierdząc, że dziecko jest w stanie krytycznym.

„Udawał przez telefon, że płacze, żebym uwierzył, że sytuacja jest naprawdę poważna” — powiedział Awali w rozmowie z kontaktem Morning Star News ze swojego szpitalnego łóżka w Mbale.

Zaniepokojony stanem dziecka Awali udał się do domu teściów w Nakaloke wraz ze swoim pastorem.

Po przybyciu na miejsce teściowie polecili mu wejść do domu samemu, podczas gdy jego towarzysz miał poczekać na zewnątrz — relacjonował.

„Zaczęli pytać mnie, dlaczego porzuciłem islam i przeszedłem na chrześcijaństwo” — powiedział Awali. „Oskarżali mnie o przynoszenie rodzinie wstydu i deprawowanie ich córki.”

Jak dodał, zanim zdążył odpowiedzieć, zaatakowało go kilku krewnych.

„Jeden z nich rzucił się na mnie i zaczął mnie okładać pięściami, a inni weszli z kijami i dotkliwie mnie pobili” — powiedział Awali w rozmowie z Morning Star News, dodając, że w wyniku pobicia stracił przytomność.

Pastor uciekł, aby sprowadzić pomoc, a gdy Awali odzyskał przytomność, znajdował się już w klinice w Mbale.

„Płakałem z bólu i nie wiem, kto przywiózł mnie do tej kliniki w Mbale, gdzie jestem leczony” — powiedział. „Nie wiem też, gdzie obecnie przebywa mój przyjaciel.”

Awali poinformował, że przyjął wiarę chrześcijańską w sylwestra podczas modlitewnego spotkania paschalnego zorganizowanego przez pastorów w mieście Busia.

Dodał również, że po opuszczeniu szpitala zamierza skontaktować się z pastorem, aby ustalić dalsze kroki. Jego kościół rozważa konsekwencje zgłoszenia napaści na policję.

Atak był kolejnym z wielu przypadków prześladowań chrześcijan w Ugandzie udokumentowanych przez Morning Star News.

Konstytucja Ugandy oraz inne obowiązujące przepisy gwarantują wolność religijną, w tym prawo do propagowania swojej wiary oraz zmiany wyznania. Muzułmanie stanowią nie więcej niż 12 procent ludności Ugandy, przy czym największe skupiska tej społeczności znajdują się we wschodnich regionach kraju.

Źródło: Morning Star News