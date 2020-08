Dotkliwie pobita przez męża bo uwierzyła w Jezusa

Kiedy Chee* postanowiła porzucić tradycyjną religię animistyczną swojego ludu i zostać naśladowczynią Jezusa Chrystusa, spotkało ją wiele złego, zarówno ze strony mieszkańców wsi, jaki i własnego męża. Cztery tygodnie temu mąż Chee pobił ją tak dotkliwie, że została zabrana do szpitala. Ona i jej dzieci potrzebują naszej modlitwy.

Decyzja z konsekwencjami

Chee pochodzi z wioski w północno-zachodnim Wietnamie. Mieszkańcy wsi tradycyjnie praktykują animizm. Jednak Chee postanowiła pójść za Jezusem. Regularnie brała udział w nabożeństwach miejscowego kościoła domowego. Zabierała tam także trójkę swoich dzieci (w wieku dziewięciu, siedmiu i pięciu lat). Decyzja Chee o pójściu za Jezusem spotkała się z silnym sprzeciwem męża, który zaczął bić nie tylko Chee, ale i dzieci.

Nasilenie prześladowań

W połowie czerwca rodzinę odwiedzili przedstawiciele lokalnych władz. Zabronili Chee i dzieciom uczęszczania na nabożeństwa. Nakazali mężowi, aby ściśle obserwował żonę i dzieci, i regularnie składał władzom sprawozdania z ich zachowania. W rezultacie Chee przestała na jakiś czas chodzić do kościoła – jednak nadal czytała Biblię. Niestety mąż odebrał Chee i tę możliwość spędzania czasu z Panem Bogiem. Spalił Pismo Święte i inne chrześcijańskie książki swojej żony.

Około czterech tygodni temu, kiedy męża nie było w domu, Chee i dzieci odważyli się ponownie pójść do kościoła. Kiedy wrócili, pijany mężczyzna już na nich czekał. Kijem uderzał Chee tak długo, aż pobita przez męża nieprzytomna upadła na ziemię. Kilka godzin później matka Chee zabrała ją do szpitala.

Co teraz?

Chee wyszła już ze szpitala, ale nadal nie jest w pełni zdrowa. Jej dzieci również bardzo ucierpiały z powodu tego, co je spotkało i co widziały. Bardzo boją się wrócić do domu ojca. Dlatego Chee i dzieci mieszkają teraz z matką Chee. Ale nie jest łatwo starszej kobiecie zapewnić opiekę i utrzymanie dodatkowym członkom rodziny. Społeczność Chee wspiera rodzinę jedzeniem. Lider jej kościoła już kilkakrotnie próbował pośredniczyć w jej sprawie i rozmawiać z lokalnymi władzami, ale za każdym razem jego próby mediacyjne były odrzucane.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za Chee i jej dzieci oraz chrześcijan w Wietnamie:

Módl się, aby pobita przez męża Chee i jej dzieci mogli doświadczyć uleczenia duchowego i fizycznego.

Módl się, aby Jezus objawił się mężowi Chee; aby przyjął Jezusa jako swego Zbawiciela.

Módl się o ochronę dla wietnamskich chrześcijan, którzy są prześladowani przez rodziny oraz sąsiadów.

za Open Doors Polska

Inne inf.:

Wietnam: Sąsiedzi pobili i wypędzili ich z wioski bo czcili Jezusa

Wietnam: Napadnięte i pobite bo wierzą w Jezusa