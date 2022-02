Dostawca Amazon zapłaci 50 tyś. dolarów, zwolnił chrześcijanina za odmowę pracy w niedzielę

Pracownik usług dostawczych z Florydy, zwolniony za odmowę pracy na niedzielnej zmianie, by pójść na nabożeństwo, wygrał sprawę o dyskryminację przeciwko byłemu pracodawcy.

Tampa Bay Delivery Service, firma świadcząca usługi dostawcze dla Amazon na obszarze Tampa Bay, zapłaci 50 tysięcy dolarów rekompensaty i wprowadzi zmiany w swoim środowisku pracy, by załatwić polubownie sprawę sądową o dyskryminację religijną.

Amerykańska Komisja ds. Równych Możliwości Zatrudnienia (Equal Employment Opportunity Commission – EEOC) wniosła skargę w imieniu anonimowego pracownika, zwolnionego po tym, gdy zamiast przyjść do pracy na swoją zmianę, poszedł do kościoła.

Nie może pracować w niedziele

Zgodnie z oświadczeniem EEOC, firma dostawcza umieściła pracownika na niedzielnej zmianie, chociaż ten wcześniej wyraźnie zaznaczył, że nie może pracować w niedziele.

Komisja powołała się na Ustawę o Prawach Cywilnych z 1964 roku, która zabrania dyskryminacji na tle religijnym i „wymaga, by pracodawcy rozsądnie uwzględniali szczere przekonania religijne aplikanta lub pracownika, dopóki nie stwarza to nadmiernych trudności”.

Ugoda rozwiązująca spór sądowy została potwierdzona przez sędziego federalnego.

Poza zapłatą 50 tysięcy dolarów rekompensaty, firma dostawcza musi też przeszkolić personel, by uniknąć dyskryminacji religijnej, oraz wyznaczyć „koordynatora ds. dyskryminacji religijnej”.

„Wyrażamy pochwałę dla Tampa Bay Delivery Service za współdziałanie z EEOC w celu rozwiązania sprawy sądowej” – powiedział Robert E. Weisberg, adwokat regionalny EEOC dla okręgu Miami.

„Chęć firmy, by odpowiedzieć na obawy EEOC, pomoże nie dopuścić do przyszłych sytuacji, w których pracownicy mogą być zmuszani do wyboru między zatrudnieniem, a przekonaniami religijnymi” – dodał Weisberg.

We wrześniu zeszłego roku, Komisja wniosła skargę do Amerykańskich Sądów Okręgowych dla środkowego okręgu Florydy. Sprawie przewodniczyła sędzia Charlene Edwards Honeywell.

Zwolniono ją za odmowę pracy w niedziele

W 2019 roku, 60-letnia imigrantka z Haiti, Marie Jean Pierre, otrzymała 21 milionów dolarów w odszkodowaniu z nawiązką za wyrzucenie z pracy przy zmywaku w hotelu Conrad w Miami.

Pierre pracowała w hotelu od 2006 roku do 2016. Zwolniono ją za odmowę pracy w niedziele, chociaż miała współpracowników, z którymi mogła wymieniać się zmianami, biorąc ich dni robocze w zamian za ich pomoc na jej zmianie.

„Kocham Boga. Nie, nie mogę pracować w niedzielę, bo w niedzielę oddaję cześć Bogu” – powiedziała Pierre w wywiadzie dla miejscowego serwisu informacyjnego NBC 6 South Florida z 2019 roku.

Hotel poinformował, że Pierre została zwolniona za złe zachowanie, zaniedbanie i „nieusprawiedliwione nieobecności”, twierdząc, że firma była nieświadoma przyczyny jej braku pracy w niedziele.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: Christian Post