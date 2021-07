Doskonały dzień – Richard Paul Evans

Lato, urlopy, wakacje to może i książka? Jak w pogoni za marzeniami nie zatracić głosu serca?

W życiu Roberta są dwie prawdziwe miłości: żona Allyson i córeczka Carson. W głębi duszy mężczyzna skrywa jednak największe marzenie – od zawsze chciał zostać pisarzem. Kiedy traci pracę, decyduje się postawić wszystko na jedną kartę. W końcu pisze powieść, na co nigdy nie miał czasu.

I wtedy Robert dostaje paszport do marzeń – ku zaskoczeniu wszystkich jego literacki debiut staje się bestsellerem, a życie całej rodziny zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tyle że Robert w pogoni za coraz większą sławą przestaje słuchać głosu własnego serca.

Wtedy los stawia na jego drodze posłańca. Tajemniczy nieznajomy wie o Robercie więcej niż ktokolwiek inny. Czy pomoże mu zrozumieć, kim się stał i co utracił? I czy nie jest za późno na odzyskanie miłości?

Najbardziej osobista powieść Richarda Paula Evansa. Emocjonujące losy mężczyzny, który na nowo odkrył swoją życiową drogę.

Dane książki:

Tytuł: Doskonały dzień

Autor: Richard Paul Evans

Oprawa miękka

Wydanie: Drugie

ISBN: 978-83-240-8258-2

EAN: 9788324082582

Liczba stron: 320

Wydawnictwo: Znak literanova

Rok wydania: 2021