Dość przemocy seksualnej wobec chrześcijanek

Brytyjski rząd i ONZ zostały wezwane do zatrzymania „epidemicznych” poziomów przemocy wobec chrześcijańskich kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Podwójne niebezpieczeństwo

Według Aid to the Church in Need (ACN), chrześcijanki żyją w „podwójnym niebezpieczeństwie” z powodu swojej płci i religii, zagrożone porwaniami, przemocą seksualną i przymusową zmianą wyznania.

ACN wezwało do działania w petycji wydanej pod koniec października, przed zaplanowaną na 24 listopada tzw. Czerwoną Środą, dniem organizowanym co roku przez ACN dla naświetlenia globalnego problemu prześladowań.

Przemoc wobec chrześcijańskich kobiet i dziewcząt jest obszarem skupienia dorocznego raportu ACN na temat prześladowań, zatytułowanego w tym roku „Usłysz ich wołania”, który będzie wydany tego samego dnia.

„Wzywamy brytyjski rząd i Organizację Narodów Zjednoczonych do podjęcia bardziej skutecznych kroków, by zająć się problemem podwójnego niebezpieczeństwa grożącego kobietom i dziewczętom z mniejszości religijnych w pewnych krajach, doznających przemocy seksualnej i prześladowań” – napisano w petycji.

„W pewnych krajach, dostatecznym złem jest już samo bycie kobietą; jeszcze bardziej niebezpieczne jest bycie kobietą lub dziewczynką, która jest chrześcijanką lub należy do innej mniejszościowej grupy wyznaniowej.

„Takie dziewczynki i kobiety żyją pod ciągłą groźbą porwania, przemocy seksualnej i przymusowej zmiany wyznania” – stwierdzono w petycji.

Sprawa Mairy

ACN jest szczególnie zaniepokojone trudnym położeniem chrześcijańskich kobiet i dziewcząt w Pakistanie, Egipcie i Nigerii, gdzie, jak ostrzega organizacja, „drapieżni mężczyźni” wykorzystują ich „społeczną bezbronność” jako osób należących do mniejszości religijnych.

Poseł Sir Edward Leigh, który popiera petycję, powiedział, że sprawa nastoletniej chrześcijanki z Pakistanu, Mairy Shahbaz, ilustruje niebezpieczeństwo, z jakim mierzą się chrześcijańskie kobiety i dziewczęta.

Maira została porwana w wieku 14 lat, zgwałcona, zmuszona do przejścia na islam i poślubienia swojego porywacza. Po ucieczce pozostaje w ukryciu i obecnie razem z rodziną ubiega się o azyl w Wielkiej Brytanii.

„Jak pokazuje sprawa Mairy, chrześcijańskie kobiety i dziewczęta są pozbawiane swoich praw jako istoty ludzkie – wobec pożądania swoich porywaczy są bezradne” – powiedział Sir Edward Leigh.

„Jest tak, jakby chrześcijańska wiara kobiet dawała ich porywaczom licencję na traktowanie ich jak niewolnice. Musimy głośno mówić w imieniu tych niewinnych osób, które w tak haniebny sposób cierpią.

Wielka Brytania

„My w tym kraju jesteśmy oburzeni okrucieństwami popełnianymi wobec bezbronnych kobiet w Wielkiej Brytanii, i powinniśmy mieć ten sam poziom wzgardy dla aktów przemocy popełnianych wobec innych kobiet z dala od naszych wybrzeży, narażonych z powodu swojej wiary” – stwierdził poseł.

Petycję poparła też Baroness Cox, która przedstawi raport „Usłysz ich wołania” w Izbie Lordów.

Baroness Cox prosi o podpisanie petycji „każdego, kto ma serce dla kobiet i dziewcząt, które cierpią w ten sposób”.

„Brytyjski rząd i ONZ powinny podjąć bardziej skuteczne kroki, by zatrzymać ten problem” – mówi.

„Powinno to obejmować zdrową legislację, która faktycznie jest narzucona literze prawa, poprawę środków bezpieczeństwa i zmiany kulturowe, które ułatwią kobietom i dziewczętom ochronę przed tymi nadużyciami”.

O przemocy seksualnej wobec chrześcijanek

Neville Kyrke-Smith, krajowy dyrektor ACN UK, powiedział, że ich organizacja otrzymała wiele niepokojących doniesień o przemocy seksualnej wobec chrześcijanek, „często obejmujących przymusową zmianę wyznania po porwaniu i gwałcie”.

„W znaczącej liczbie krajów, szczególnie w Pakistanie, Egipcie i Nigerii, chrześcijańskie kobiety oraz kobiety z innych mniejszościowych grup wyznaniowych, są krańcowo narażone z powodu swoich przekonań religijnych; drapieżni mężczyźni wykorzystują ich społeczną bezbronność, podczas gdy władze lub lokalni zarządcy często wydają się być współwinni” – powiedział.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

