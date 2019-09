Donald Trump ma mówić o wolności religijnej na spotkaniu ONZ

W przyszłym tygodniu podczas spotkania ONZ swoją mowę ma wygłosić prezydent Trump. Odniesie się w niej do wszystkich form prześladowania religijnego i antysemityzmu. W przyszły poniedziałek będzie prowadził wydarzenie zwane Global Call to Protect Religious Freedom. Obecny będzie także wiceprezydent Mike Pence.

Stephanie Grisham, rzecznik prasowy Białego Domu, mówi, że „prezydent będzie nawoływał społeczność międzynarodową do podejmowania działań, które zapobiegną atakom na ludzi ze względu na ich religię i wiarę, a także zapewnią ochronę domów modlitwy i miejsc, w których gromadzą się wierzący”.

Odkąd Trump został prezydentem, zorganizował wiele wydarzeń, podczas których podkreślał trudną sytuację ofiar prześladowań religijnych. Kilka miesięcy temu w Gabinecie Owalnym przez ponad godzinę słuchał opowieści osób, które przeżyły prześladowania.

– Każde z was wiele wycierpiało dla swojej wiary – powiedział do ludzi. – Znosiliście groźby, ataki, osądy, więzienie i tortury. Poznałem wielu z was i pomogłem niektórym wydostać się z trudnej sytuacji, w której się znajdowaliście. Jestem dumny ze sposobu, w jaki zareagowaliście na to nowe życie. To niesamowita rzecz.

Prezydent Trump sprawił, że dla jego administracji ochrona wolności religijnej to sprawa priorytetowa. Ogłaszał to w swojej kampanii w 2016 roku i poczynił starania, aby dotrzymać obietnicy. Jedno z jego rozporządzeń umożliwiło kościołom angażowanie się w działalność polityczną.

Ponadto Departament Stanu od dwóch lat organizuje przełomowe wydarzenie, które gromadzi przywódców religijnych z całego świata, aby wspólnie próbowali znaleźć rozwiązania problemu prześladowań i dyskryminacji religijnej na świecie.

Trump skupił się na kwestii wolności religijnej także podczas wydarzeń w Białym Domu związanych z Narodowym Dniem Modlitwy. Na ceremonii w Ogrodzie Różanym pojawiło się wiele osób i grup, które zostały kiedyś pozwane lub nawet pobite za stanięcie w obronie swojej wiary. W maju prezydent zaprosił na podium rabbina Yisroela Goldsteina. Był jedną z ofiar strzelaniny w jednej z kalifornijskich synagog. Po jego słowach Trump złożył mu obietnicę.

– Będziemy walczyć z całych sił, aby pokonać antysemityzm, aby zakończyć ataki na ludność żydowską, aby pokonać wszelkie formy prześladowania, nietolerancji i nienawiści. Każdy obywatel ma pełne prawo żyć zgodnie z naukami swojej wiary i zgodnie z przekonaniem, jakie ma w sercu – powiedział prezydent. – To podstawa amerykańskiego życia.

Autor: David Brody

Źródło: CBN News