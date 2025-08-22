Dom Charlesa Wesleya ponownie otwarty dla zwiedzających

Po roku ograniczonego dostępu, dawny dom Charlesa Wesleya w Bristolu ponownie został udostępniony zwiedzającym. Znajdujący się pod adresem 4 Charles Street georgiański dom był miejscem zamieszkania słynnego metodystycznego autora hymnów, jego żony Sarah Gwynne i ich dzieci w latach 1766–1771. Choć później rodzina przeniosła się do Londynu, Wesley korzystał z tej nieruchomości podczas wizyt w Bristolu co najmniej do 1782 roku.

Dom był dotąd dostępny jedynie dla grup z wcześniejszą rezerwacją. Obecnie można go zwiedzać indywidualnie – bilety zaczynają się od 8 funtów. Bilet łączony za 13 funtów obejmuje również wejście do New Room – najstarszej kaplicy metodystycznej na świecie.

Zwiedzający mogą obejrzeć sześć odrestaurowanych pomieszczeń, w tym salon, pokój muzyczny, gabinet, kuchnię oraz dwie sypialnie. Wnętrza odtworzono w stylu XVIII wieku, prezentując historię rodziny Wesleyów i ich wkład w rozwój ruchu metodystycznego.

Charles Wesley, obok brata Johna, był jednym z twórców metodyzmu. Napisał ponad 6000 hymnów, z których wiele – jak Hark! The Herald Angels Sing, And Can It Be czy Christ the Lord Is Risen Today – do dziś śpiewanych jest w kościołach na całym świecie.

Dom, wzniesiony w 1742 roku, prawdopodobnie zaprojektował George Tully, odpowiedzialny również za przebudowę kaplicy New Room. Budynek stanowi część metodystycznego szlaku dziedzictwa w Bristolu.

Więcej o muzeum na stronie www.newroombristol.org.uk

Źródło: Christian Today