Dobra nowina w Iraku: „Muzułmanie przyjmują wiarę w Chrystusa”

Pisarz i misjonarz na Bliskim Wschodzie, Tom Doyle, w programie CBN „Christian World News” przekazuje dobre wieści z Iraku: „Muzułmanie przyjmują wiarę w Chrystusa”.

W rozmowie z George’em Thomasem z CBN, Tom Doyle z Uncharted Ministries mówi, że chociaż iracka społeczność chrześcijan jest niewielka, coraz więcej muzułmanów przychodzi do Chrystusa, dzięki czemu tamtejszy Kościół rzeczywiście może wzrastać.

Razem z żoną JoAnn, Doyle napisał książkę zatytułowaną Women Who Risk: Secret Agents for Jesus in the Muslim World (Kobiety, które ryzykują: tajne agentki Jezusa w muzułmańskim świecie).

W czasie szybkiej wizyty w Iraku, papież Franciszek wezwał chrześcijan do wybaczenia Państwu Islamskiemu i innym swoim prześladowcom. Doyle uważa, że to trudne zadanie, lecz ci, którzy są do tego zdolni, znajdują błogosławieństwo.

Wizyta papieża wzbudziła nadzieję u chrześcijan, którzy od lat cierpią z rąk grup islamskich, takich jak ISIS.

Podróż Franciszka objęła cały obszar Iraku, począwszy od Bagdadu na południu, po Erbil, Mosul i Kara Kusz na północy. Chrześcijanom, którzy doświadczyli największych prześladowań ze strony ISIS, papież przyniósł przesłanie nadziei.

W jednym ze swoich przekazów, papież powiedział: „Z pewnością będą chwile, gdy wiara może się chwiać, gdy się wydaje, że Bóg się nie troszczy lub nie działa. Było tak u was w najczarniejszych dniach wojny i jest również prawdą w obecnych dniach globalnego kryzysu zdrowotnego i wielkiej niepewności. W czasach takich jak te, pamiętajcie, że Jezus jest po waszej stronie. Nie przestawajcie marzyć. Nie poddawajcie się. Nie traćcie nadziei”.

Papież przyjechał do Iraku mimo zagrożeń. Dla chrześcijanki z Mosulu, Lubny Georgis, jego wizyta jest zachętą. „Nie boimy się , bo papież Franciszek się nie bał i nie chciał zawieść Irakijczyków” – powiedziała.

Cierpienie

Wielu irackich chrześcijan straciło domy lub uciekło, gdy ISIS pustoszyło kraj, a od czasu wojny, liczba tamtejszych wierzących dramatycznie spadła z ponad miliona do około 250 tysięcy w dniu dzisiejszym.

Wielu ma nadzieję, że wizyta papieża pomoże zachować kościół na tej nękanej ziemi.

