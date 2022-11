Kobieta podaje szpital do sądu za procedurę zmiany płci

18-letnia kobieta wytacza proces kalifornijskiej spółce świadczącej usługi medyczne, skarżąc ją z powodu medycznej procedury zmiany płci, jakiej została poddana jako nieletnia, obejmującej podwójną mastektomię i hormonalną terapię zastępczą.

Chloe Cole oznajmiła swój zamiar podania do sądu Permanente Medical Group, Kaiser Foundation Health Plan i Kaiser Foundation Hospitals za przeprowadzenie „nadzorowanej i/lub konsultowanej, hormonalnej terapii zmiany płci oraz interwencji chirurgicznej”, której została poddana w wieku od 13 do 17 lat.

Zgodnie z treścią listu opublikowanego w imieniu Cole przez Center for American Liberty, Chloe zaczęła kwestionować swoją płeć, gdy miała 12 lat. Niecałe sześć miesięcy później, endokrynolog poradził jej, by rozpoczęła terapię hormonalną.

Aby zrobić z niej mężczyznę

Trzy lata później, „terapia” Cole objęła podwójną mastektomię w celu usunięcia obydwu piersi, aby „rozwiązać problem” jej dysforii płciowej i zrobić z niej mężczyznę.

„Chloe i jej rodzice nigdy nie zostali poinformowani o wysokim wskaźniku ustąpienia problemu u dzieci ze zdiagnozowaną dysforią płciową” – stwierdzono w liście. „Nie zostali też poinformowani o wysokim prawdopodobieństwie, że dysforia płciowa Chloe ustąpi w wieku dorosłym bez terapii hormonalnej lub interwencji chirurgicznej”.

Zamiast tego, Chloe i jej rodzice zostali doprowadzeni do przekonania, że problemy z tożsamością płciową dziewczynki nigdy nie ustąpią, a nawet zasugerowano im, że Chloe może odebrać sobie życie, jeśli nie podda się operacji.

„Ta sprawa dotyczy postępowania niezgodnego z etyką lekarską, i chcę pociągnąć do odpowiedzialności dorosłych, którzy wprowadzili mnie na drogę krzywdy” – powiedziała Cole w wywiadzie dla Fox News. „Spotkało mnie coś strasznego, ale nie chodzi tylko o mnie. I to jest najgorsze. Spotyka to dzieci w całych Stanach Zjednoczonych, na całym Zachodzie, i rozszerza się na całym świecie. Chcę stworzyć precedens dla ludzi, którzy znaleźli się w mojej sytuacji, by mogli dochodzić sprawiedliwości”.

Cole, która od tamtej pory odwróciła proces zmiany płci, będzie dochodzić odszkodowania „na podstawie dowodów o premedytacji, opresji i oszustwie”. Twierdzi, że personel wymienionych placówek nie poinformował jej o skutkach przyjmowania środków chemicznych i poddania się operacji.

Żyje z trwałymi skutkami próby zmiany swojej fizycznej płci

Obecnie, Cole jest szczęśliwa jako kobieta, jednak żyje z trwałymi skutkami próby zmiany swojej fizycznej płci.

„Przeszła terapię mowy, by jej głos brzmiał bardziej kobieco, ale bez powodzenia” – napisano w liście. „Wyraziła obawy, czy jej ciało kiedykolwiek wróci do normalności, czy będzie niepłodna, czy nie zachoruje na endometriozę, czy nie będzie mieć problemów z kośćmi, itp. Jest zdruzgotana faktem, że nigdy nie będzie karmić piersią”.

„Moje nastoletnie życie jest kulminacją rozdzierającego bólu, żalu, a co najważniejsze, niesprawiedliwości” – powiedziała Cole w komunikacie prasowym. „Zostałam emocjonalnie i fizycznie zniszczona i zdeformowana przez tzw. specjalistów sztuki medycznej w najważniejszym okresie mojego rozwoju. Zostałam zmasakrowana przez instytucję, której ufamy bardziej, niż czemukolwiek w naszym życiu”.

W liście z zamiarem wytoczenia sprawy sądowej stwierdzono, że cała praktyka względem Cole sprowadza się do „eksperymentu medycznego”, ponieważ Kaiser Permanente nie posiada długookresowych badań, które wspierają korzystanie przez nich z pewnych procedur w medycynie płci.

Zgodnie z treścią listu, placówki i instytucje Kaiser Permanente nadal świadczą usługi, nie mając „wprowadzonych polityk i procedur zapobiegających ryzykownym, niedokładnie zbadanym i zasadniczo eksperymentalnym praktykom, jakie pojawiły się w przypadku Chloe”.

„Ten proces sądowy ma na celu przyznanie sprawiedliwości Chloe, która stała się ofiarą lekarzy, którym powinna być w stanie zaufać” – powiedziała Harmeet Dhillon, jedna z jej reprezentantek prawnych, w wywiadzie dla Daily Caller News Foundation. „Lekarze Chloe zmusili ją do poddania się zmieniającej życie i wysoko inwazyjnej terapii medycznej przez ukrycie przed nią mniej inwazyjnych opcji terapeutycznych i okłamanie jej odnośnie do jej stanu”.

„To drapieżne i barbarzyńskie zachowanie lekarzy musi się skończyć” – dodała Dhillon. „Przez ten proces szukamy sprawiedliwości dla Chloe i nadziei dla innych bezbronnych dzieci z całego kraju”.

„Nic nie zrekompensuje tego, co straciłam, ale zagwarantuję, by żadne dziecko nie było skrzywdzone rękami tych kłamców i rzeźników” – powiedziała Cole. „Podaję do sądu tych potworów”.

CBN News zwróciło się do Kaiser Permanente Medical Group z prośbą o oświadczenie. Do czasu obecnej publikacji nie otrzymało odpowiedzi.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN News

