Dlaczego problem z pornografią to kryzys zdrowia publicznego

Coraz więcej amerykańskich stanów podejmuje walkę z pornografią.

W tym tygodniu Arizona dołączyła do 15 stanów, w których przynajmniej jeden organ ustawodawczy wydał rezolucję, według której pornografia to kryzys zdrowia publicznego. Nawet Partia Republikańska dodała do swojej strony internetowej oświadczenie o przeciwdziałaniu pornografii.

– To epidemia w naszym społeczeństwie, co pokazuje, że mamy problem z pornografią – powiedziała Sylvia Allen, senator z Arizony.

Według niej pornografia przyczynia się do przemocy wobec kobiet, a także do innych problemów, takich jak aktywność seksualna wśród nastolatków czy nieplanowane ciąże.

Rezolucje stanowe są oparte na modelu przyjętym przez Narodowe Centrum przeciwko Wyzyskowi Seksualnemu. Według tej organizacji, badania pokazują, że pornografia połączona jest z wieloma problemami społecznymi.

Organizacja nie posiada mocy prawnej, ale przyczyniła się do powstania nowych praw, blokujących dostęp do pornografii w miejscach publicznych, na przykład w bibliotekach.

– Uważamy, że te uchwały, mimo że niewiążące, są naprawdę ważne, ponieważ podnoszą poziom świadomości i edukują społeczeństwo. Mamy nadzieję, że staną się podstawą do pomagania osobom, które potencjalnie mają problem z pornografią – powiedziała Haley Halverson z Narodowego Centrum przeciwko Wyzyskowi Seksualnemu.

Krytykujący te inicjatywy twierdzą, że zagrożenia związane z pornografią, o których się mówi, są przerysowane, a ograniczanie dostępu do niej to zagrożenie dla wolności słowa. Przeciwnicy pornografii mówią jednak, że jest to czynnik szkodzący narodowi, niszczący małżeństwa i uwarunkowujący ludzi do nadużyć seksualnych.

Według Luke’a Gibbonsa, jasne jest, że pornografia jest też ściśle powiązana z handlem ludźmi w celach seksualnych – nawet w USA.

Gibbons napisał artykuł zatytułowany „Przemysł pornograficzny to współczesne niewolnictwo: połączenie między pornografią i handlem ludźmi w celach seksualnych”. Cytuje w nim między innymi dziennikarza Johna-Henry’ego Westena, który mówi: „Dopóki Amerykanie będą trenowani tak, by myśleć, że pełna przemocy, niepokojąca pornografia jest seksualnie akceptowalna, w domach, akademikach i mieszkaniach w całym kraju będzie tworzona ogromna ilość klienteli dla handlu seksualnego”.

Doktor Mahri Irvine z American University powiedziała: „Naprawdę pragnę, by ludzie, którzy oglądają pornografię, wiedzieli więcej na jej temat. Bo wydaje mi się, że oni sądzą, że biorą w tym udział w bardzo bierny sposób. Myślą, „Oh, robię to w domowym zaciszu, to tylko film, który akurat oglądam”. I tak naprawdę nie łączą tego z faktem, że pornografia to bardzo często nagrania gwałtu na ofiarach handlu ludźmi”.

Autor: Benjamin Gill

Źródło: CBN News