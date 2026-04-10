Dlaczego młodzi mężczyźni w Finlandii przyjmują chrześcijaństwo

Nowe recenzowane badanie wskazuje, że w jednej z najbardziej zsekularyzowanych części Europy coraz więcej młodych mężczyzn uznaje chrześcijaństwo za atrakcyjne, ponieważ oferuje ono spójną wizję tożsamości, sensu, stabilności i przynależności.

Artykuł opublikowany w „Journal for the Scientific Study of Religion”, autorstwa Kati Tervo-Niemelä i Pietariego Hannikainena, analizuje rosnące zainteresowanie wiarą wśród młodych Finów. Na podstawie wywiadów z 30 mężczyznami badacze wskazują na możliwe odwrócenie dotychczasowych trendów – to młodzi mężczyźni wykazują dziś większe zaangażowanie religijne.

Wyniki podważają dwa utrwalone przekonania: o stałym spadku religijności młodego pokolenia oraz o większej religijności kobiet. Dane sugerują, że młodzi mężczyźni w Finlandii mogą obecnie przewyższać pod tym względem zarówno rówieśniczki, jak i wcześniejsze pokolenia mężczyzn.

Badacze podkreślają, że przyczyny tego zjawiska są złożone. Chrześcijaństwo przyciąga m.in. poczuciem wspólnoty i bezpieczeństwa, stabilnością wynikającą z tradycji, nadzieją w czasach kryzysów, a także alternatywną tożsamością i wzorcami odpowiedzialnej męskości. Rytuały i refleksja teologiczna nadają wierze zarówno intelektualną głębię, jak i wymiar praktyczny.

Zamiast ideologii, religia jawi się tu jako czynnik stabilizujący w rozproszonej kulturze. Respondenci wskazywali na „strukturę, odpowiedzialność i trwałe wzorce” jako przeciwwagę dla relatywizmu i skrajnego indywidualizmu.

Analiza obejmuje trzy poziomy:

indywidualny – wiara jako odpowiedź na kryzysy i poszukiwanie tożsamości, zwłaszcza w kontekście debat o męskości,

wspólnotowy – Kościół jako źródło wsparcia i przynależności,

społeczny – chrześcijaństwo jako moralna kotwica wobec szybkich zmian i kryzysu sensu.

Zjawisko to ma współczesny charakter i wiąże się m.in. z poczuciem niepewności, napięciami wokół ról płciowych, wpływem mediów społecznościowych oraz poszukiwaniem tożsamości kulturowej. Internet odgrywa istotną rolę – treści religijne online często inicjują zainteresowanie wiarą.

Autorzy zaznaczają, że badanie ma charakter jakościowy i nie pozwala na uogólnienia statystyczne.

Publikacja zbiegła się z głośnym wyrokiem fińskiego Sądu Najwyższego, który skazał byłą minister spraw wewnętrznych Päivi Räsänen oraz biskupa Juhanę Pohjolę za podżeganie do nienawiści w związku z materiałami opublikowanymi online. Jednocześnie Räsänen została uniewinniona w innej sprawie dotyczącej wpisu z cytatem biblijnym. Skazani zostali ukarani grzywnami, a Räsänen zapowiedziała możliwość odwołania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Autor całego artykułu przed opr.: Obianuju Mbah

Źródło: Christian Today