Disney Channel: pierwsza główna, biseksualna postać w serialu animowanym o czarach

Po raz pierwszy w historii Disney’a, w roli głównej w serialu animowanym na Disney Channel występuje postać LGBTQ.

W serialu „Owl House” pojawia się biseksualna nastolatka, która zgłębia swoją seksualność, bawiąc się przy okazji w czary.

14-letnia bohaterka, Luz Noceda, w poprzednich odcinkach wyrażała uczucia wobec chłopców, teraz jednak zaczyna interesować się relacją z dziewczynką – donosi NBC News.

Informacja pojawia się po tym, gdy dwa wyemitowane odcinki, „Enchanting Grom Fright” i „Wing It Like Witches”, ukazały kwitnącą relację między Nocedą i inną kobiecą postacią, Amity Blight.

Twórczyni serialu, Dana Terrace, określa się jako biseksualistka i przyznaje, że pociągał ją pomysł stworzenia w historii postaci „dzieciaków queer”.

„Bardzo otwarcie mówiłam o zamiarze umieszczenia w głównej obsadzie dzieciaków queer. Kłamanie idzie mi fatalnie, dlatego wprowadzenie ich ukradkiem byłoby trudne” – stwierdziła Terrace. „Pewne osoby z szefostwa Disneya powiedziały mi, że nie mogę przedstawiać na kanale żadnej formy relacji bi lub homo”.

„Na szczęście, mój upór się opłacił i teraz mam duże wsparcie od obecnych liderów Disneya” – dodała.

Twórczyni oznajmiła na Twitterze, jak ważne jest, żeby się nie dawać i walczyć o swoje przekonania.

„Reprezentacja ma znaczenie!” – napisała. „Zawsze walcz o tworzenie tego, co SAM chcesz zobaczyć!”.

Disney miał już w swoich serialach animowanych kilku bohaterów o wyraźnej przynależności do kręgu LGBTQ, ale zwykle były to niewielkie role.

Wcześniej tego roku, w filmie animowanym „Onward” produkcji Disney-Pixar pojawiła się postać gliniarza cyklopa, do którego głos podkładała scenarzystka i aktorka o otwarcie homoseksualnych skłonnościach, Lena Waithe.

W maju, na kanale Disney+ odbyła się premiera filmu animowanego „Out”, którego bohater o imieniu Greg zmaga się z powiedzeniem swoim rodzicom, że jest gejem.

W ostatnich latach, dzieci coraz częściej konfrontowane są z LGBTQ w historiach animowanych i innej tzw. rozrywce rodzinnej.

Wielu chrześcijańskich rodziców ma trudności z wyjaśnieniem swoim dzieciom kłopotliwych i dezorientujących scen homoseksualnych, jakie pojawiają się na dużym ekranie.

Ewangelista Franklin Graham i inni konserwatyści wezwali rodziców do bojkotu „programu LGBT” Disneya.

„Próbują wepchnąć program LGBT to serc i umysłów waszych dzieci – uważajcie! Disney ma prawo robić swoje kreskówki, to wolny kraj. Ale my, jako chrześcijanie też mamy prawo, żeby nie wspierać ich firmy. Mam nadzieję, że chrześcijanie we wszystkich miejscach powiedzą Disneyowi ‚nie'” – napisał Graham na Facebook’u.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News