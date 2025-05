Dietrich Bonhoeffer Poślij mnie – Molly Frye Wilmington

Historia nauczyciela który został tajnym agentem.

Nauczyciel, tajny agent, chrześcijanin – BONHOEFFER.

Nie każda historia o bohaterach zawiera w tle wojnę, okrutnego wroga, odważne misje i tajny kod do odszyfrowania.

W tej niezwykłej książce pies pasterski Oliwier opowiada o człowieku odważnie naśladującym Jezusa w strasznych czasach II wojny światowej. Posłuchaj, jak nauczyciel Bonhoeffer kochał swoich uczniów i ostrzegał innych przed niebezpieczeństwem. Odkryj, jak tajny agent Bonhoeffer używał sprytu i szyfru w walce z nazistami, by chronić swój kraj oraz kochać Boga i bliźnich, chociaż zapłacił za to utratą życia.

Historia Dietricha Bonhoeffera pomoże ci zrozumieć sens wiary, wytrwałości i cierpienia. Zainspiruje do tego, by jak on cieszyć się życiem w dobrych czasach i trwać w wierze mimo nawet najgorszej wojny.

Molly Frye Wilmington amerykańska autorka i ilustratorka książek dla dzieci, w których porusza tak trudne tematy jak wiara, cierpienie i miłość, w czym pomaga jej wiedza zdobyta na studiach z literatury angielskiej i dziecięcej, teologii i etyki oraz doświadczenie żony i matki dwojga dzieci.

Dane książki:

Tytuł: Dietrich Bonhoeffer

Autor: Wilmington Molly Frye

Ilustracje: Marcin Piwowarski

Stron: 36

Format: A5

Oprawa: miękka

Wydawca: CLC Polska