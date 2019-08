Detronizowana miss Michigan: „Trudniej ujawnić się jako konserwatysta, niż jako gej”

Zaledwie tydzień po tym, gdy organizatorzy konkursu piękności Miss World America (MWA) pozbawili ją korony Miss Michigan z powodu jej wpisów na Twitterze, uznanych przez nich za „niewłaściwe”, Kathy Zhu umocniła swoje stanowisko, oświadczając przed gronem zwolenników Trumpa: „Trudniej jest ujawnić się jako konserwatysta, niż jako gej”.

Jak informowało CBN News, MWA odebrało Zhu koronę po kilku wpisach na mediach społecznościowych, które, według oceny organizacji, zawierały obraźliwe, niewrażliwe i niewłaściwe treści.

Dwudziestoletnia Zhu powiedziała, że MWA nie spodobał się jej wpis, w którym opowiada, jak podczas Światowego Dnia Hidżabu w kampusie jej uczelni w 2018 roku, odmówiła założenia islamskiego nakrycia głowy, które pewna muzułmanka próbowała „siłą” włożyć jej na głowę.

Według relacji Townhall.com, Zhu wyraziła przekonanie, że islamskie nakrycie głowy służy w pewnych krajach muzułmańskich do uciskania kobiet. „W kampusie mojej uczelni stoi kabina ‚przymierz hidżab'” – napisała. „Mówicie, że teraz to tylko taka moda, a nie kwestia religijna? A może po prostu próbujecie przyzwyczaić kobiety do poddawania się uciskowi islamu?”.

Detroit Free Press podaje, że MWA nie spodobał się też kolejny wpis Zhu: „Wiedzieliście, że większość śmierci czarnoskórych spowodowana jest przez innych czarnoskórych? Rozwiążcie problemy we własnej społeczności, zanim będziecie obwiniać innych”.

Zhu pełni funkcję wiceprezesa organizacji studenckiej College Republicans na Uniwersytecie Michigan. Ze strony internetowej Michigan Live dowiadujemy się, że była miss Michigan opowiedziała grupie republikanów z Bloomfield w Michigan o swoim „ujawnieniu się” w szkole średniej jako konserwatystka.

„Gdy ujawniłam się jako konserwatystka, co jak sądzę, w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne, trudniejsze od jawnego przyznania się do bycia gejem,” – powiedziała zebranym – „już od pierwszej klasy byłam wyśmiewana online, szykanowana online, na Twitterze i Facebook’u. (…) Ludzie (mówili), że jestem zwolenniczką supremacji białych, chociaż jestem Azjatką. Nawet nie wiem, skąd się to wzięło”.

Zhu przyznała, że podczas sporu, relacjonowanego przez różne media informacyjne, przeważnie otrzymywała wsparcie.

Powiedziała, że trwa przy swoim zdaniu i odmówiłaby korony, gdyby MWA cofnęło decyzję.

„Gdyby zaproponowali, że zwrócą mi koronę, nie przyjęłabym jej” – powiedziała w wywiadzie dla Michigan Live. „Wolałabym raczej umocnić swoje stanowisko i na serio trzymać się swoich przekonań, niż ustąpić i powiedzieć: ‚Ok, przyjmuję tę koronę'”.

Zhu powiedziała, że lubi prezydenta Trumpa, ponieważ wyraża to, w co wierzy.

„Sądzę, że Trump jest dla wielu wielkim przykładem, ponieważ otwarcie wyraża to, w co wierzy” – oznajmiła Zhu. „Myślę, że w moim przypadku, stanąć tutaj jako amerykańska Azjatka, przyjść i powiedzieć: ‚Jestem konserwatystką, popieram Trumpa’, myślę, że robienie czegoś takiego to dla lewicy histeryczne, jednak wielu ludzi się ze mną skontaktowało i powiedziało: ‚Zainspirowałaś mnie do bycia konserwatystą’, i bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić”.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News