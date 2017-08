Desperation Band – Center of It All

Desperation Band to zespół będący częścią służby uwielbienia kościoła New Life Church w Kolorado Springs. Przewodzi mu obecnie Jon Egan. Kościół NLC nazywany jest megakościołem ze względu na liczę członków, ostatnie dane szacują ich liczbę na ponad 10.000.

Sam zespół występował podczas największych wydarzeń i koncertów chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych (Creation East) a także prowadził uwielbienie w tzw. Namiotach Uwielbienia. Ich płyty, nagrywane na żywo podczas służby w New Life Church, okrzyknięte zostały „pełnymi energii i pasji, przekazujące głód Boga nowemu pokoleniu”.

Grupa Desperation Band powstała w roku 2001, kiedy pastor David Perkins zasugerował aby to właśnie Jon Egan, Jared Anderson i Glenn Packiam wystąpili wspólnie podczas konferencji „Desperation Conference”. Wydarzenie to odbywa się każdego roku w czerwcu i lipcu przyciągając tysiące studentów i uczniów szkół średnich. Piosenka „I Am Free”, napisana przez Egan’a i wydana w 2004 roku, została później wykonana przez zespół „Newsboys”, dla których okazała się być hitowym singlem.

Prezentowana przez nas płyta pochodzi z 2012 roku.

Na płycie:

01. All To Him

02. Wonderful

03. Strong God

04. Magnified

05. God You Are My God

06. My God

07. Our God Is Coming

08. Center Of It All

09. This I Know

10. You Are The Glory

11. We Will Not Forget

12. Take Me to The River

13. River Flow



„Make A Way” grupy Desperation Band

Dyskografia zespołu otwiera się dopiero w 2003 roku.

Banner (Live), 2014

[Integrity] Center Of It All, 2012 [Integrity] Update:Live, 2011 (independent)

Light Up The World: Deluxe Edition, 2010 [Integrity] Light Up The World, 2009 [Integrity] Everyone Overcome, 2007 [Integrity] Sessions & Remixes EP, 2007 [Integrity] Hits EP, 2006 [Integrity] Who You Are, 2006 [Vertical Music] From The Rooftops, 2004 [Vertical Music] desperation, 2003 [Vertical Music]

Byli członkowie

Bekah Wagner

Chad Tipps

Luke Atencio

Jared Anderson

Glenn Packiam (til 2008)

Brad Nyght

Michael Rossback

Steve Krow

Bob Howard

źródło: Radio Chrześcijanin