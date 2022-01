Denzel Washington: „To walka duchowa”

Laureat Oskara Denzel Washington widzi swoją chrześcijańską wiarę jako fundament wszystkiego, co robi w życiu.

Aktor „Lotu” („Flight”) mówił o swojej wierze w wywiadzie dla „The New York Times’a”, udzielonego w związku ze swoim najnowszym filmem „Macbeth”.

Washington wyjaśnił, w jaki sposób jego praca jest nie tylko wykonywaniem zawodu, i że widzi w niej większy cel.

„To, co robię, co tworzę, co stworzyłem, czy to mi pomoże w ostatnim dniu mojego życia? Kogo wywyższyłem? Kogo uczyniłem lepszym?” – pyta.

Aktor wspomniał o obietnicy, którą złożył swojej nieżyjącej już matce, że będzie „czcił ją i Boga”.

I nie traktuje tych słów lekko.

„To walka duchowa” – mówi. „Dlatego nie patrzę na to z ziemskiej perspektywy. Jeśli nie masz duchowej kotwicy, łatwo zmiecie cię wiatr i znajdziesz się w depresji”.

W czasie wywiadu, jego myśli zwróciły się ku życiu przyszłemu i jego pragnieniu pójścia do Nieba.

„Będą dwie kolejki, długa kolejka i krótka kolejka, interesuje mnie znalezienie się w tej krótkiej” – powiedział.

Aktor ostrzegł też przed niebezpieczeństwem egocentryzmu i sławy.

„Wrogiem jest wewnętrzny ja” – kontynuował. „Biblia mówi, że dniach ostatecznych – nie wiem, czy to już, nie moja to rzecz – będziemy miłośnikami samych siebie”.

„Zdjęciem numer jeden jest dzisiaj selfie. 'O, to ja na proteście! Ja przy kominku. Chodźcie za mną. Słuchajcie mnie!” – mówi.

„Żyjemy w czasie, w którym ludzie są skłonni zrobić wszystko, by inni za nimi poszli” – podsumował Washington.

Autor: Jennifer Lee

Źródło: Christian Today

