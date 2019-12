Denzel Washington: Chcę świadomie mówić o tym, co Bóg dla mnie uczynił

Jakiś czas temu Denzel Washington wybrał kazalnicę zamiast sceny: przemawiał przed walnym zgromadzeniem Kościoła Bożego w St. Louis, do którego należy w Los Angeles. W trakcie przemówienia, zachęcał obecnych do praktykowania wdzięczności – od samego rana.

Hollywoodzka gwiazda, Denzel Washington jest synem pastora niezależnego kościoła, sam również jest chrześcijaninem, regularnie uczęszczającym do kościoła. Dlatego nic dziwnego, że przed zgromadzeniem Kościoła Bożego w St. Louis głosił kazanie na temat «Wdzięczność».

Zdumiewające były słowa, którymi przewodniczący Kościoła Bożego, biskup Charles Blake, przedstawił aktora. «Wiecie jakie wspaniałe role już odegrał – w znaczących i najważniejszych filmach naszych czasów», rozpoczął biskup Blake. «Ale jako jego pastor chciałbym, żebyście go poznali. To człowiek, który swojemu kościołowi i pastorowi okazał dużo miłości i szacunku.»

Obecny dla kościoła

Poznali się w latach ’90 XX wieku gdy w czasie jakiegoś eventu, Blake siedział obok Washingtona i powiedział do niego: «Bardzo podobają mi się Pan role!» Aktor odpowiedział: «Bardzo lubię Pana kazania – regularnie przychodzę do Pana wspólnoty!» Biskup Blake dotychczas o tym nie wiedział, ponieważ Denzel Washington był nierozpoznawalny z ostatniego rzędu. W krótce po tym przychodził ze swoją żoną, a później także z dziećmi. «Przychodzili każdej niedzieli. Wnosili swój wkład. Ich dzieci zajmowały się opieką nad dziećmi i przychodziły na msze dla dzieci. Gdy kiedykolwiek czegoś brakowało, pan Denzel Washington cieszył się, że może pomóc.»

Uklęknięcie jako pierwsza poranna czynność…

Hollywoodzka gwiazda mówiła w swojej wspólnocie na temat wdzięczności. «Nie jest możliwe by być wdzięcznym i jednocześnie nienawidzić kogoś… Musimy przyjmować postawę wdzięczności», tłumaczył Washington. «Modlę się o to, aby w nocy Wasze kapcie wślizgnęły się głęboko pod łóżko, abyście rano musieli w pierwszej kolejności uklęknąć by je znaleźć. A gdy już będziecie na kolanach, wypowiedzcie krótkie ‚Dziękuję’.»

Bóg zawsze mnie prowadził

Danzel Washington zawsze podkreślał w swoich komentarzach, że wierzy w Boga. Tylko chciałby to jeszcze mocnej wyrazić. «Dzięki mojej pracy przemawiałam do milionów ludzi. W roku 2015 powiedziałem sobie, że nie chcę dłużej przemawiać tylko przez moją pracę. Będę się świadomie starał, by wstać i mówić o tym co Bóg dla mnie uczynił. W moim życiu nie było chwili, w której Bóg by mnie nie prowadził, nie chronił czy nie naprawiał. Zdarzało się, że czasem nie byłem Mu całkowicie wierny – ale On zawsze wierzył we mnie!

Autor: Rebekka Schmidt

Quelle: Livenet / stltoday.com / stlamerican.com

źródło: livenet.ch

Tłum.: Joanna Skonieczna