Demokratyczna Republika Konga: zamachy na kościoły

W poprzednią niedzielę rano dokonano zamachu bombowego na kościół we wschodnio-kongijskim mieście Beni. W weekend dwa kolejne ładunki wybuchowe zostały zdetonowane w innych miejscach w mieście. W zamachu zginął zamachowca-samobójca. Rząd podejrzewa, że za atakami stoi islamskie ugrupowanie rebelianckie ADF.

Agencja informacyjna Reuters podała, że w nocy ze środy na czwartek doszło do kolejnego ataku, w którym zginęło co najmniej 10 osób.

Ładunek wybuchowy w kościele

Francuska agencja informacyjna AFP donosi, że w niedzielę wcześnie rano w katolickim kościele Emmanuel w Beni wybuchła bomba. Atak nastąpił na godzinę przed planowanym nabożeństwem i ceremonią bierzmowania.

„Zamachowcy spodziewali się wielu ofiar, ponieważ ceremonia miała zgromadzić dzieci, ich rodziców i krewnych” – powiedział AFP biskup Laurent Sondirya, wikariusz generalny Beni. Dwie osoby ranne były pracownikami kościoła, które od rana znajdowały się w kościele, by się modlić i przygotować ceremonię. Świadkowie powiedzieli AFP, że przy wejściu do kościoła widać było ślady krwi, w środku rozrzucone były odłamki szkła, a zniszczeniu uległy instrumenty i system nagłaśniający.

Osoba kontaktowa Open Doors rozmawiała z Atonishą Kambale*, chrześcijanką mieszkającą w pobliżu kościoła, która pojawiła się na miejsce wkrótce po eksplozji. Powiedziała: „Z zewnątrz widziałam zniszczenia spowodowane eksplozją… ludzie byli naprawdę przerażeni, członkowie kościoła płakali…. To, co zobaczyłam, było bardzo niepokojące, ponieważ całkiem niedawno nasz prezydent ogłosił stan wojenny w tej części kraju. Mieliśmy nadzieję, że będziemy bardziej bezpieczni. Ten atak naprawdę mną wstrząsnął…”.

W poniedziałek burmistrz wprowadził w Beni godzinę policyjną w celu uspokojenia sytuacji. Przeszukano inne kościoły w poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. Open Doors dowiedziało się, że kolejna bomba została znaleziona w kościele Sainte Thérèse. Została ona rozbrojona przez przeszkolone służby.

Ataki nie ustają od lat

Według raportu agencji informacyjnej Reuters w środę wieczorem napastnicy podpalili kilka domów w dzielnicy Beu, a następnie zaatakowali uciekających przy użyciu broni palnej i maczet, zabijając co najmniej 10 osób. Tło zbrodni początkowo pozostawało niejasne.

Kilka dni wcześniej, w sobotę, bomba wybuchła obok stacji benzynowej na obrzeżach Beni, nie powodując żadnych szkód. Trzeci ładunek wybuchowy został zdetonowany w niedzielę przed barem około 100 metrów od meczetu. W tym ataku zginął zamachowiec.

Według rzecznika armii mężczyzna został zidentyfikowany jako członek „Zjednoczonych Sił Demokratycznych” (ADF). Beni znajduje się w prowincji Północne Kivu, w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Islamska milicja ADF od kilku lat regularnie przeprowadza ataki na chrześcijan w tej części kraju.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Demokratyczna Republika Konga zajmuje 40 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*zmieniono nazwę

Prosimy, módl się za chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga:

Módl się za wszystkich rannych w zamachach o pocieszenie i uzdrowienie – także za rodziny, które straciły bliskich w wyniku ataków islamistów.

Módl się za chrześcijan w Beni, o odwagę i ufność, że Jezus jest z nimi i przeprowadzi ich przez ten trudny czas.

Podziękuj za to, że ładunek wybuchowy nie spowodował większych szkód i eksplodował przed mszą.

Módl się za osoby wspierające rebeliantów, aby Bóg objawił się im w pełni swojej miłości oraz przemienił ich serca.

Źródło: AFP, Open Doors

Za Open Doors

Podobne: Demokratyczna Republika Konga: ataki islamskich ekstremistów na chrześcijan