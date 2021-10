Demokratyczna Republika Konga: Kolejne ataki pochłaniają wiele ofiar

We wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) nasilają się śmiertelne ataki islamskiej grupy rebeliantów ADF na ludność cywilną. Od maja tego roku zginęło prawie 750 osób, z czego większość to chrześcijanie. Open Doors z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji i wzywa do modlitwy.

Podobieństwa między grupami ekstremistycznymi w innych częściach

Na początku września podejrzani o przynależność do Sojuszu Sił Demokratycznych (ADF) zamordowali co najmniej 30 osób we wschodniej prowincji Ituri. 29 sierpnia zaatakowano wioskę na terytorium Beni w prowincji Północne Kivu, gdzie zabito co najmniej 19 osób. W innym ataku, który miał miejsce na początku tego miesiąca, zginęło 16 osób.

Ludność DRK to w 95% chrześcijanie, a więc większość ofiar to chrześcijanie. To, że nie jest to przypadek, wyjaśnia Illia Djadi, starszy analityk Open Doors ds. wolności religii i przekonań w Afryce Subsaharyjskiej: „Osady, w których przeważają chrześcijanie, są atakowane przez islamską grupę ekstremistyczną z wyraźnym islamskim programem ekspansji. To przypomina działania podobnych ugrupowań w innych częściach Afryki Subsaharyjskiej. Pomyślmy na przykład o grupach takich jak Boko Haram w północno-wschodniej Nigerii.

Ideologia, cel ustanowienia „kalifatu” w regionie i sposób działania są takie same i widzimy, jak zadają straszne cierpienie niewinnym ludziom”. Chrześcijanie stoją na przeszkodzie tym wysiłkom i są pogardzani przez islamistów jako „niewierni”.

Brak ochrony ze strony władz

ADF od dziesięcioleci przeprowadza ataki, zabijając i uprowadzając chrześcijan oraz szkoląc dżihadystów i wysyłając ich do innych krajów w Afryce. Ludność cywilna jest bezradna w obliczu przemocy, a rebelianci prawdopodobnie poczuli się zachęceni powrotem talibów w Afganistanie.

Według niedawnej analizy grupy badawczej World Watch Open Doors „przejęcie władzy przez talibów po 20 latach walki z siłami rządowymi USA i Afganistanu może wywołać jedynie zadowolony uśmiech u dżihadystów na całym świecie”.

Chrześcijanie nie mogą niestety spodziewać się pomocy ze strony tych, którzy sprawują władzę w DRK. W ramach starań o zapewnienie większego bezpieczeństwa rząd wprowadził w maju stan wyjątkowy, ale bez większych efektów. Tylko w lipcu w serii ataków w rejonie Beni zginęło co najmniej 90 cywilów. Dlatego Open Doors wzywa do modlitwy za chrześcijan i ludność cywilną.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Demokratyczna Republika Konga zajmuje 40 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módl się za ludność Demokratycznej Republiki Konga!

Módl się o zatrzymanie przemocy wobec chrześcijan i cywilów.

Módl się za pogrążonych w żałobie, za rodziny ofiar i rannych, aby Bóg przez swojego

Ducha zapewnił im wszelkie konieczne uzdrowienie i pocieszenie.

Módlcie się za tych, którzy są źródłem przemocy, aby Bóg przekonał ich o ich winie i aby znaleźli pokój w Jezusie.

Módl się za rząd DRK, aby Bóg uzdolnił go do utrzymania pokoju i porządku w kraju; módl się również, aby szerząca się korupcja została ukrócona.

Za Open Doors

Podobne: Demokratyczna Republika Konga: ataki islamskich ekstremistów na chrześcijan