Demokratyczna Republika Konga: Kalifat ogłosił wzmożone ataki na kościoły

W okresie od stycznia do maja 2019 r. islamskie ugrupowania o nazwie Sojusz Sił Demokratycznych (ADF) nieprzerwanie przeprowadzało ataki na prowincję Północne Kivu w DR Konga. Ludność zamieszkująca prowincję to w większości chrześcijanie, którzy znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. W kwietniu sojusz ADF ogłosił, że jest częścią Państwa Islamskiego (IS), co wpisuje się w ekspansywny program sił islamistycznych w regionie, który Open Doors obserwuje od kilku lat.

Wielu przesiedlonych i zagrożonych głodem

Pracownicy Open Doors donoszą o 90 ofiarach śmiertelnych w ponad 20 atakach ADF, do których doszło od początku roku. Większość z nich miała miejsce w prowincji Północne Kivu. Rebelianci porwali co najmniej 131 osób, a około 12 000 osób musiało opuścić swoje wioski. Wśród przesiedleńców jest wiele dzieci i osób starszych. Żyją w bardzo trudnych warunkach, w niepewności. Grozi im głód. Społeczność chrześcijańska poniosła druzgocące straty w wyniku grabieży i niszczenia mienia. Spalono co najmniej sześć kościołów i zniszczono dwa przykościelne ośrodki zdrowia.

Kalifat ogłosił wzmożone ataki na kościoły

Podczas ataku na Kamango 17 kwietnia sojusz ADF zadeklarował, że prowincje Północnego i Południowego Kivu stają częścią kalifatu, który zostanie ustanowiony w Demokratycznej Republice Konga. W wypowiedziach radiowych i internetowych przedstawiciel ADF złożył następujące oświadczenie:

• Trójkąt Mbau-Eringeti-Kamango należy do kalifatu i mieści się tu ośrodek szkoleniowy ADF.

• ADF wstrzyma ataki na ludność lokalną, a zamiast tego skoncentruje się na kościołach i instytucjach kościelnych, takich jak szpitale, szkoły i przedsiębiorstwa.

• Każdy, kto chce żyć w zgodzie z ADF, musi stać się muzułmaninem.

Pierre*, kierownik Open Doors w DR Konga, powiedział: „Identyfikujmy się z ludźmi z północno-wschodniej części DR Konga. Musimy modlić się za nich jeszcze bardziej niż wcześniej, ponieważ sytuacja drastycznie się pogarsza. Módlcie się do Boga, aby złagodził cierpienia ludzi w tej części kraju. Ludziom, którzy doznają takiego cierpienia łatwo jest wpaść w pułapkę pragnienia zemsty i odwetu”.

Demokratyczna Republika Konga nie jest obecnie wymieniona w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors. Jednym z powodów jest to, że antychrześcijańska działalność rebeliantów jest ograniczona do stosunkowo niewielkiej części w większości chrześcijańskiego kraju.

* Imiona zostały zmienione

Módl się za chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga:

Módl się, aby Jezus udaremnił dalsze ataki i chronił ludzi w zajętych prowincjach, zwłaszcza zagrożone kościoły i zgromadzenia.

Módl się o Boże pocieszenie, uzdrowienie i opiekę nad wszystkimi przesiedleńcami i potrzebującymi.

Módl się, aby chrześcijanie zostali wzmocnieni w wierze i aby całkowicie zaufali Jezusowi, a także, by nie poddawali się myślom o zemście.

Módl się, aby rząd i organy ścigania DR Konga były w stanie skutecznie chronić ludność cywilną.

za Open Doors Polska