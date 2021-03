Demokratyczna Republika Konga: ataki islamskich ekstremistów na chrześcijan

W północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w dwóch atakach islamskich ekstremistów zginęło 39 osób, a 23 zostały uprowadzone. Do incydentów na tych zamieszkałych głównie przez chrześcijan obszarach doszło w dniach 5 i 14 lutego. Za atakami stoją bojownicy Sojuszu Sił Demokratycznych (ADF), który uważany jest za odłam IS w DRK.

Pastor zamordowany, jego żona porwana

Do ataku 14 lutego doszło w mieście Ndaliya, położonym około 75 km na północ od Beni. Miejscowy przywódca kościelny, Alphonse*, opisał wydarzenia w wywiadzie dla Open Doors: „(Napastnicy) weszli do miasta z trzech różnych kierunków: przy kościele Kimbanguist, główną drogą z Beni i główną drogą do centrum miasta na wschód od Ndalyi. Wszystko odbywało się w tym samym czasie”.

Między 11:00 a 14:00 miasto było w stanie oblężenia. Pierwsze strzały padły, gdy wierni opuszczali kościół po zakończeniu nabożeństwa. Kiedy zauważyli uzbrojonych mężczyzn, uciekli z powrotem do kościoła i zabarykadowali drzwi. Jednak napastnicy siłą wdarli się do środka, a następnie zabili goszczącego tam tego dnia kaznodzieję, pastora Antoine Semanye, oraz siedem innych osób, między innymi Kathuna Olive i Moise Maliyabho. Żona pastora Antoine została uprowadzona podczas ataku.

Grupy napastników przebywające na terenie miasta zabiły 10 osób. W sumie życie straciło 18 osób, wśród nich sześć kobiet, troje dzieci i dziewięciu mężczyzn. Wszyscy zabici, z wyjątkiem jednego, należeli do lokalnych kościołów.

Ponadto, jak podają inne źródła, w centrum handlowym Ndali znaleziono ciała czterech bojowników ADF i trzech żołnierzy armii rządowej. Czternaście innych osób zostało rannych.

„(Napastnicy) zgromadzili 23 zakładników, w tym żonę zmarłego pastora Antoine’a, w centrum miasta, a następnie wycofali się” – wyjaśnił Alphonse. Splądrowali kościół katolicki, dwie apteki i podpalili cztery sklepy w centrum miasta. Po ataku większość mieszkańców uciekła w kierunku Bunii.

Buty dzieci i wezwanie do modlitwy

Jeden szczegół szczególnie utkwił w pamięci mężczyzny. Na poboczu drogi zobaczył rząd dziecięcych butów, które zostały po odjeździe napastników.

„Kiedy zobaczyłam te buty, pomyślałam sobie: „Te dzieci przyszły do kościoła, aby uczestniczyć w nabożeństwie, a teraz zostały zabrane w nieznane miejsce”. Więc po prostu musiałem się za nie modlić, a teraz proszę innych, by się za nie modlili”.

5 lutego w wyniku kolejnego ataku w osadzie Lume zginęło 21 osób, w tym 17 chrześcijan. Lume jest chrześcijańską osadą rolniczą położoną 29 km na wschód od Beni. W listopadzie ubiegłego roku zamieszkało tam 57 rodzin (378 osób), które założyły również kościół.4

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Demokratyczna Republika Konga zajmuje 40 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imiona zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w DRK:

Módl się za krewnych zabitych i uprowadzonych, o Boże pocieszenie i zaopatrzenie.

Módl się o uwolnienie porwanych, zarówno tych, którzy zostali uprowadzeni w atakach w Ndali i Lume, jak i osoby, o których nie wiemy.

Módl się o Boże błogosławieństwo przy odbudowie tego, co zostało zniszczone w tych dwóch miejscowościach.

Módl się o mieszkańców tych miejscowości, aby poradzili sobie z traumą po atakach.

Módl się, aby Duch Święty działał w sercach członków ugrupowania ADF i otworzył oczy wielu na Jezusa.

