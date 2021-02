Demario Davis uhonorowany przed Super Bowl – „Chcemy być żywymi bilbordami Chrystusa”

W życiu prywatnym i osobistym, zawodnik wspomagający New Orleans Saints, Demario Davis, i jego żona Tamela mają jedną misję.

Małżeństwo mówi o ważnej dla nich misji – „Chcemy być szczerzy w tym, co to znaczy naśladować Jezusa”

„Naszą główną misją jest bycie żywymi bilbordami Chrystusa, by inni mogli zobaczyć i spotkać Go przez nas i przez nasze doświadczenia” – powiedziała Tamela Davis w rozmowie z „The Christian Post”.

„Bez względu na to, gdzie jesteśmy, czy z kim rozmawiamy, nie możemy sprzeniewierzać się temu, kim jesteśmy” – mówiła dalej. „Wiemy, do Kogo należymy. Chcemy mieć pewność, że zawsze dobrze reprezentujemy to, kim jest Chrystus, i możemy inwestować i dzielić się całym naszym doświadczeniem życiowym w sposób, który Go odzwierciedla”.

Według swojej żony, Demario Davis, który już dziewiąty sezon gra w NFL, stara się demonstrować biblijną męskość zarówno na boisku, jak i poza nim.

„Demario wie, jak ważna jest przywódcza rola mężczyzny w swoim domu i społeczności” – wyjaśnia Tamela. „Świadomie spędza czas ze Słowem i jest wierny w swoim spędzaniu czasu z Bogiem. Mocno polega na Bogu w każdym aspekcie życia. Codziennie przychodzi przed tron, prosząc Boga, by objawił mu jego wady i umocnił go dla Ewangelii”.

Częścią oddania Davisów dzieleniu się Ewangelią jest podkreślanie faktu, że prowadzenie chrześcijańskiego życia nie gwarantuje wolności od bólu.

„Chcemy być szczerzy w tym, co to znaczy naśladować Jezusa” – mówi Tamela. „To nie znaczy, że nasza droga zawsze będzie usłana różami”.

Małżonkowie znają z pierwszej ręki zmagania i niepewność, jakie niesie życie

W zeszłym roku, Demario i Tamela zabrali do szpitala w swoim rodzinnym Nashville najmłodsze ze swoich czworga dzieci, córkę Carly-Faith, z powodu niewielkiej nieprawidłowości w lewym oku.

Kolejne wydarzenia to koszmar każdego rodzica. „Powiedzieli nam, że to rak” – mówi Tamela.

Okazało się, że Carly-Faith ma w lewym oku rzadki typ raka o nazwie retinoblastoma, rozwinięty do najwyższego stadium. Dziewczynka straciła w chorym oku wzrok i wymagała natychmiastowej operacji usunięcia chorego narządu.

„Ludzie widzą historię, ale my widzieliśmy Boga” – podkreśla matka Carly-Faith. „[Bóg] dał nam wielki pokój i pociechę. W czasie usuwania oka, widzieliśmy tak wiele innych, drobnych cudów, jakie działy się na naszych oczach. Widzieliśmy w tym wszystkim Bożą rękę”.

W listopadzie zeszłego roku lekarze powiedzieli, że Carly-Faith jest wolna od raka. W tamtej chwili Tamela powiedziała, że Bóg był „wpisany w to wszystko”.

„Nie było w tym nic, co sami byśmy dla siebie wybrali, jednak przez tę historię byliśmy w stanie usłużyć tak wielu innym” – mówi. „Bóg w bardzo szczegółowy i wyjątkowy sposób wyprowadza każdego z nas na nasze indywidualne pola misyjne”.

Bóg ochronił przed karą pieniężną i prowadzi „Bożego Mężczyznę” i „Bożą Kobietę” w głoszeniu ewangelii

Demario Davis wielokrotnie podkreślał, że wiara zawsze będzie najważniejszym elementem jego przywództwa – koncepcja, którą wyróżnia w swojej książce The Unsuccessful Champion: Finding True Victory in the Midst of Adversity (Mistrz bez powodzenia: znajdowanie prawdziwego zwycięstwa pośród przeciwności).

W sezonie 2019 roku, Demario Davis trafił na pierwsze strony gazet z powodu noszenia na głowie w trakcie gry opaski z napisem „Mężczyzna Boga”.

Chociaż początkowo NFL ukarała go grzywną w wysokości 7 tysięcy dolarów, potem anulowała karę, a wiara sportowca nagle znalazła się w świetle jupiterów. Dzisiaj, Demario i Tamela sprzedają na szczytne cele opaski z napisem „Mężczyzna Boga” i „Kobieta Boga”, przekazując swojej społeczności wpływy ze sprzedaży.

„Demario i ja modliliśmy się o to i uświadomiliśmy sobie, że możemy sprzedawać opaski i przekazywać pieniądze na cele charytatywne” – mówi Tamela. „W ten sposób ludzie wiedzą, że odważnie pokazujemy Ewangelię, lecz jednocześnie jesteśmy bez zarzutu. Mamy być poddani władzy, dlatego zawsze zwracamy się do Boga i prosimy, by prowadził nas w sposób, który nie jest buntowaniem się, ale też wycofywaniem z tego, w co mocno wierzymy”.

Demario Davis, zawodnikiem o wybitnym charakterze – nagroda Barta Starra

W sobotę 6 lutego, Demario otrzymał nagrodę Barta Starra podczas Śniadania Super Bowl, wydawanego corocznie dla uhonorowania zawodnika, który najlepiej odzwierciedla wybitny charakter i przywództwo w domu, na boisku i w swojej społeczności. Nagroda Barta Starra to jedyna nagroda poza Pro Bowl, na którą głosują wszyscy zawodnicy NFL.

„Jesteśmy niezwykle zaszczyceni i uradowani, że koledzy wybrali go do tej nagrody” – powiedziała Tamela w rozmowie z CP. „Jestem ogromnie podekscytowana, że już w ten weekend zobaczę, jak odbiera nagrodę na Śniadaniu Super Bowl. To wyjątkowa okazja, by inni ludzie mogli zetknąć się i zobaczyć w nim coś, co ja widzę przez cały czas”.

Małżeństwo założyło również fundację Devoted Dreamers

Oddanie Davisów swojej wierze wyraża się przez ich pracę w lokalnej społeczności. W 2013 roku, oboje założyli fundację Devoted Dreamers, której celem jest wyposażanie następnego pokolenia liderów w narzędzia, które umożliwią im udane życie duchowe, umysłowe i fizyczne.

„Spędzamy z tymi dzieciakami wiele czasu, dbając, by były na właściwej ścieżce w swojej edukacji, wierze i zdrowiu umysłowym” – mówi Tamela. „Naprawdę staramy się okazywać im miłość Chrystusa, pomagając im zrozumieć, że obok nich jest ktoś znacznie większy niż wszystko, z czym teraz się mierzą”.

Jako matka prowadząca nauczanie domowe i liderka służby, która zawdzięcza swój sukces własnej pracy, Tamela stara się w domu stawiać Chrystusa na pierwszym miejscu. W ciągu dnia śpiewa pieśni chwały – gdy, jak sama mówi, „nawet jej najmłodsze dziecko podnosi ręce w uwielbieniu” – i czyta z dziećmi historie biblijne.

„Ogromnie ważne jest znajdowanie sposobów, by interesować [dzieci] Ewangelią” – mówi. „Gdy tworzysz środowisko skupione na Chrystusie i nieustannie szukasz drobnych sposobów wprowadzania ich w Ewangelię, to je przemieni i stanie się częścią ich codziennego życia”.

„We wszystkim, co robimy, Demario i ja staramy się pokazywać naszym dzieciom Chrystusa”

Tamela nadal jednak podkreśla, że rodzice powinni okazywać sobie „łaskę” i rozumieć, że nie zawsze jest możliwe, by „wychodziło nam dokładnie tak, jak trzeba”.

„We wszystkim, co robimy, Demario i ja staramy się pokazywać naszym dzieciom Chrystusa, ale niemożliwe jest robienie wszystkiego właściwie przez cały czas, szczególnie, gdy dzieci są bardzo małe” – wyjaśnia. „Jesteśmy wdzięczni Bogu, że daje nam łaskę na każdy czas”.

Śniadanie Super Bowl odbyło się 6 lutego. Demario Davis nagrodę otrzymał z rąk Tony Dungy w towarzystwie żony Barta Starra, Cherry, i jego syna Barta juniora.

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: The Christian Post