„Deeper Still” Bena Fullera

19 września artysta muzyki chrześcijańskiej/country związany z SONY / Provident Entertainment, Ben Fuller, zaprezentował oficjalny wizualizer do utworu „Deeper Still”. Kompozycja pochodzi z jego drugiego albumu studyjnego Walk Through Fire, który ukazał się na początku tego roku.

Od uzależnienia, straty i bolesnej przeszłości po życie pełne nadziei i uzdrowienia – Walk Through Fire to świadectwo duchowej przemiany Bena Fullera. Artysta był zaangażowany w każdy etap tworzenia – od pierwszej modlitwy po finalną produkcję – oddając w ręce słuchaczy dzieło szczere i podnoszące na duchu.

Dzięki rosnącej popularności, nominacjom do nagród Dove Awards i K-LOVE Fan Awards, ponad 56,2 milionom odtworzeń przeboju „If I Got Jesus” oraz występom u boku takich artystów jak Casting Crowns, Zach Williams, CAIN, Big Daddy Weave czy We Are Messengers, Ben Fuller konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jedno z najbardziej wyrazistych nowych głosów muzyki chrześcijańskiej.

