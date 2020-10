Debiutancki album Hope Darst „Peace Be Still” trafia do obiegu

Hope Darst artystka i songwriterka związana z Fair Trade Services wydaje swój debiutancki album Peace Be Still, który już zdążył znaleźć się na 1. miejscu iTunes Top 40 US Christian & Gospel Albums Chart.

„Myśląc o tym co się właśnie teraz dzieje nie mogę wyjść z szoku”, powiedziała Hope. „Marzyłam o byciu artystką przez pierwsze 25 lat mojego życia, by następnie odłożyć to marzenie na bok i dążyć do tego, do czego, jak czułam, powołał mnie Bóg – by założyć rodzinę i służyć lokalnemu Kościołowi. Nigdy nawet potem nie śniłam, że tak wiele lat później Bóg doprowadzi mnie z powrotem do mojego marzenia o pisaniu i wydawaniu muzyki, do bycia artystą”.

O albumie Hope Darst

Peace Be Still został wyprodukowany przez Jonathana Smitha (Zach Williams, Phil Wickham, Passion) i Maxa Corwina. Zawiera dwanaście piosenek, które powstały przy współudziale Hope.

Projekt już został okrzyknięty jednym z najlepszych albumów roku przez NewReleaseToday.com, nazywając go „pamiętnym, osobistym i pełnym uwielbienia”, a także „przejmującymi piosenkami uwielbienia”.

O singlu

Peace Be Still jest zarazem nazwą pierwszego singla albumu, który Darst napisała w 2017 roku z Mią Fieldes i Andrew Holtem, liderami uwielbienia i autorami piosenek w jej macierzystym zborze. Inspirowany ich wspólnym pragnieniem, by przezwyciężyć rozczarowanie i strach, piosenka szybko stała się hymnem nadziei dla ich zgromadzenia, a kościoły na całym świecie zaczęły przyjmować jej prawdę jako własną.

„Peace Be Still” znajduje się obecnie na 4. miejscu w rankingu Billboard’a AC (Adult Contemporary) Indicator, w pierwszej dziesiątce rankingu Billboard National Christian Audience oraz list przebojów monitorowanych przez AC, a także w rankingu Mediabase Christian Audience i Christian AC. Jest również regularnie puszczany w około 95% stacji chrześcijańskich AC w Stanach Zjednoczonych!

45 milionów

Co więcej, piosenka ma już ponad 45 milionów cyfrowych odsłuchań i ponad 121 milionów słuchaczy radiowych pomiędzy jej właściwym singlem, a jego rozszerzoną wersją na żywo z debiutanckiego albumu The Belonging Co, All The Earth. Hope zaczęła już dzielić się przesłaniem Peace Be Still z mediami, rozmawiając ostatnio z takimi notablami jak CBN News’ Studio 5, New Release Today, Worship Leader i inni. Zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej o historii „Peace Be Still”.

Hope Darst jest żoną oraz matką dwóch córek, regularnie prowadzi uwielbienie w kościele w Nashville The Belonging Co.

Peace Be Still track listing:

1. Surrender

2. Set Free

3. Promise Keeper

4. Sing My Way Through

5. Peace Be Still

6. Who You’ve Always Been

7. Love Like This

8. Don’t Let Go

9. Let It Out

10. The Hope of Jesus

11. I Glorify

12. Start Over

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

