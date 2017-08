David Wilkerson – Biografia

NARKOMANI, CZŁONKOWIE GANGÓW, DILERZY NARKOTYKÓW

Wyrwani ze szponów ulicy za pomocą Słowa

Nawet jeśli by go to nie zabiło, nie istniało zbyt wiele sposobów na szczęśliwe zakończenie.

David Wilkerson, chudy kaznodzieja z wiejskich terenów Pensylwanii, w latach 50. i 60. zmierzył się z nowojorskim światem slumsów, ratując wielu z ciemności nałogu i prowadząc ich do zbawienia. Przez następne pięćdziesiąt lat jego wzrok skupiony był na ludziach uciskanych, zapomnianych i odrzuconych.

Punkt widzenia Wilkersona był radykalny – wierzył on, że Bóg może uczynić i uczyni wielkie rzeczy tym, którzy są odrzuceni i zagubieni. Jego upór nie pozwalał mu rezygnować z ludzi ulicy, nawet jeśli oni sami już się poddali. Miał również ponadnaturalną wnikliwość, dzięki której w oczach narkomanów i członków gangów widział Chrystusa.

Na ulice najbardziej dotkniętego przestępczością amerykańskiego miasta Wilkerson przyniósł mądrą miłość i ewangelię, przedstawione w jego bestselerowej książce Krzyż i sztylet. Teraz poznacie resztę tej historii, opowiedzianą przez jego syna, Gary’ego.

W tej porywającej, pełnej bólu serca, nadziei i pasji historii David Wilkerson wzywa do poważnego potraktowania Bożego wezwania do tego, by kochać tych najmniejszych – tak jakby zależało od tego nasze życie.

Przyszedł z krzyżem do walczących na noże, a ich samych zaprowadził pod krzyż.

Gdy w 1958 David Wilkerson przeniósł się z wiejskich obszarów Pensylwanii do Nowego Jorku, żeby stawić czoła gangom rządzącym na ulicach, był drobnym mężczyzną z sercem przepełnionym pasją. W gazecie zobaczył zdjęcie siedmiu nastolatków, członków gangu Egipskich Smoków, wkroczył więc na salę sądową, na której ci chłopcy byli skarżeni o morderstwo, i powiedział sędziemu, że ma im coś do przekazania. Sędzia wyrzucił go z sali. Tak rozpoczęła się misja Wilkersona, którą prowadził wśród odrzuconych i zapomnianych.

Ale kim był David Wilkerson?

Był ponadwyznaniowym, ulicznym misjonarzem slumsów, który stawał twarzą w twarz z tymi, którzy rządzili ulicami poprzez narkotyki i przemoc. Był prowadzonym przez Ducha walcem, który przeciwstawiał się świeckim i kościelnym systemom i docierał do najbardziej zatwardziałych. Był człowiekiem mądrości, który odważnie przekazywał proroctwa i nie zrzekł się swoich przekonań, pomimo oskarżeń i osądów.

W 1963 roku Wilkerson opublikował swoją potężną książkę, Krzyż i sztylet, która opisywała przemianę przywódcy gangu, Nicky’ego Cruza, i sprzedała się na całym świecie w ponad 16 milionach egzemplarzy. Później Wilkerson założył Times Square Church, który obecnie jest olbrzymim kościołem ponadwyznaniowym, do którego należy 8 tysięcy członków. Do dzisiaj jest to rozdroże dla tych, którzy zmagają się z grzechem, narkotykami i pornografią.

Wilkerson był człowiekiem wiary, który wierzył, że Bóg da mu to, czego potrzebuje, żeby wejść do świata przestępstw i morderstw.

Szedł naprzód bez oglądania się za siebie. David Wilkerson jest żywym przykładem tego, że pasja i przekonanie mogą zainspirować i wzmocnić cię na twojej własnej drodze wiary, nawet w najbardziej niebezpiecznych czy beznadziejnych okolicznościach.

GARY WILKERSON jest Prezesem World Challenge, międzynarodowej organizacji misyjnej, założonej przez jego ojca, Davida Wilkersona. Jest również głównym pastorem Springs Church, który założył w roku 2009 i od tego czasu ogromnie rozwinął z Bożą łaską. Gary podróżuje po kraju i zagranicą, prowadząc konferencje dla pastorów, misjonarzy i pracowników chrześcijańskich; nadzoruje również działania misyjne, takie jak zakładanie kościołów, sierocińców, klinik zdrowia i programów żywieniowych dla biednych ludzi na całym świecie. Gary i jego żona Kelly mają czworo dzieci i mieszkają w Kolorado Springs.

R.S.B. SAWYER jest pisarzem znanym z serii Best Christian Writing, wydanej przez HarperOne. Razem z żoną, Joy Roulier Sawyer, mieszkają w Denver, gdzie działają w społeczności Lighthouse Writers. Jako edytorzy zdobyli nagrody przyznane przez Associated Church Press i Catholic Press Association.