DaQuela Payne – Blue Sky

Jeśli pociąga cię piękno, przejrzystość wokalu oraz nostalgiczne uczucia to wszystko to znajdziesz w głosie DaQueli Payne. Ta wspaniała kobieta muzyk, wytrawna wokalistka i wykonawczyni, zachwyca swoim głosem, a każda jej piosenka wpływa kojąco na całą ludzką duszę i ciało.

Nie pozwoliła by, ból ją przygnębił DaQuela Payne nie pozwoliła, by ból przygnębił jej duszę, po tym, jak została odrzucona z programu ” American Idol”, za to, że nie ma tego, co program wymagał. DaQuela Payne nie miała zamiaru poddać się do końca, i pokonała 16 000 uczestników oraz zajęła pierwsze miejsce w „Gifted” programie wzorującym się na „American Idol” jednak opartym na wierze.

EMI Gospel drogą do „Blue Sky”

Kolejnym krokiem do szczęścia było podpisanie umowy z prestiżowym wydawnictwem EMI Gospel, czego efektem jest piękny album o nazwie „Blue Sky”. Album „Blue Sky” to przewiewny, współczesny utwór, który nie ogranicza się tylko do gatunku R&B. Znajdziemy w nim wystarczająco dużo współczesnego popu, cała twórczość jest niezwykle dojrzała i ukazuje duży talent wokalistki. Głos Payne jest lekko przytłumiony, bardzo emocjonalny i przypomina nieco głos Mary J.Blige.

Singiel „Blue Sky”

Tytułowy utwór ma bardzo przewiewną melodię i nieprzerwaną linię basu, co daje idealne towarzystwo w ciepłe słoneczne dni jazdy samochodem. Fortepian w stylu Steviego Wondera z utworu „So Happy” powoli wprowadza multi-harmonię w umiarkowanym tempie, a Payne śpiewa o tym, iż nie bierze Bożego błogosławieństwa za coś oczywistego. Album „Blue Sky” to zróżnicowany styl i tempo, dzięki czemu słuchanie jest bardzo przyjemne. Piosenka „Psalm 23” również zyskała szerokie grono słuchaczy i cieszy się ogromną popularnością. Niewątpliwie DaQuela Payne jest wzrastającą gwiazdą chrześcijańskiej muzyki.

