Danny Gokey wydaje bożonarodzeniową płytę „The Greatest Gift”

Chociaż w czasie występu w American Idol w dużej mierze trzymał się muzyki gospel i soul, Danny Gokey po zakończeniu przygody z wydarzeniem zmienił się w artystę country. Urodził się 24 kwietnia 1980 roku w Milwaukee, Wisconsin. Wychowywał się w dużej rodzinie i zaczął śpiewać podczas cotygodniowych nabożeństw kościelnych. Dziś Gokey jest dyrektorem muzycznym Faith Builders International Ministries.

Jego pierwszy singiel, „My Best Days Are Ahead of Me”, znalazł się na 29 miejscu na liście przebojów muzyki country. Nowy Rok, 2010 rozpoczął się od wydania długogrającego albumu „My Best Days”. Dobrze przyjęty, album znalazł się na trzecim miejscu w rankingu Billboard Country Albums.

Droga

Drugi album Gokey’ego, Hope in Front of Me, ukazał się w 2014 roku. Jego zapowiedzią był singiel „More Than You Think I Am”, który zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Christian Albums. Rok później Danny wydał świąteczny album Christmas Is Here, a w 2016 roku La Esperanza Frente a Mi, hiszpańskojęzyczną wersję Hope in Front of Me. W 2017 roku Gokey powrócił z piątym długogrającym albumem studyjnym, Rise, zawierającym tytułowy singiel. Na płycie znalazły się również gościnne występy kolegów z American Idol Jordina Sparksa oraz wokalistki Kierry Sheard. Album zadebiutował na pierwszym miejscu na liście Billboard Christian Albums.

Nowy album: The Greatest Gift

Gokey, nominowany do nagrody GRAMMY i zdobywca Nagrody Gołębicy wydał właśnie nowy album Świąteczny – The Greatest Gift, który jest już dostępny do pobrania w iTunes oraz we wszystkich serwisach cyfrowych. Na płycie udzielają się pojawiający się jako goście specjalni Kari Jobe, Natalie Grant i były uczestnik „American Idol” David Archuleta. The Greatest Gift jest kontynuacją albumu Christmas Is Here, który został wydany w 2015 roku i spotkał się z uznaniem krytyków.

Muzyka na żywo

Fani mogą spodziewać się, że w grudniu tego roku usłyszą nową muzykę na żywo, kiedy to Gokey połączy siły z Natalie Grant podczas trasy „Celebrate Christmas Tour”. „Boże Narodzenie to moje ulubione święta z powodu przesłania muzyki”, dzieli się Gokey. „Miłość zstąpiła do nas, dosięgła nas tu, gdzie jesteśmy. To właśnie tu prawdziwa miłość się zaczęła!

Na płycie:

1 Angels We Have Heard On High

2 Until You

3 Silent Night Danny Gokey & Kari Jobe

4 The Holidays Are Here

5 Christmas Night

6 Joy To the World

7 The Prayer Danny Gokey & Natalie Grant

8 O Come Let Us Adore Him

9 Noche De Paz Danny Gokey & David Archuleta

10 Have Yourself a Merry Little Christmas

Autor: Herb Longs

Tłum: M.O.

Źródło: The Christian Beat