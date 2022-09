Dan Bremnes wyrusza w nieznane na albumie „Into The Wild”

Dan Bremnes, muzyk współpracujący z wytwórnią Curb / World Entertainment, zaprasza słuchaczy w podróż wraz z oficjalną premierą swojej nowej płyty „Into The Wild”, dostępnej od 17 czerwca. Album złożony z 10 utworów można znaleźć na platformach streamingowych.

Nowa płyta długogrająca kanadyjskiego piosenkarza jest jego wyprawą w nieznane. Na „Into The Wild”, doświadczony w podróży ojciec dwójki dzieci dzieli się zbiorem oryginalnych utworów, które zapraszają słuchaczy do zostawienia za sobą lęku i oddania steru Bogu. Wyprodukowany przez Mike’a Wise’a, Andrew Bergtholda, Benjamina Backusa, Marka Campbella i Abe’a Parkera, drugi projekt długogrający Bremnesa i Curb / World Entertainment umieszcza fragmenty jego globalnych wypraw w dźwiękowym krajobrazie, który w efekcie jest jednocześnie zróżnicowany i przystępny.

„Into The Wild” obejmuje poprzednio wydane utwory Bremnesa: „Run Away With Me”, „Wouldn’t Change A Thing”, „Lover Of My Soul” i „No One Loves Me Like You Do”, tworząc zbiór pełen wdzięczności za teraźniejszość, uwielbienia dla żony piosenkarza i nadziei pośród niepewności.

Świeży zestaw zawiera też pierwszy od dwóch lat, radiowy singiel Bremnesa, „Hold You Tight”, który obecnie cieszy się ogromną popularnością wśród słuchaczy – szczególnie tych, którzy zmagają się z depresją i lękiem – i jest wspierany przez chrześcijańską stację radiową K-LOVE oraz inne duże rynki. Singiel można znaleźć na playliście Apple „Today’s Christian” i „Top Christian & Gospel” Spotify’a.

„w trudnym położeniu”

Bremnes napisał tę pocieszającą perełkę pop dla przyjaciół, którzy znaleźli się w trudnym położeniu w okresie kwarantanny nałożonej w czasie pandemii. Piosenkarz – laureat nagród muzycznych – ma nadzieję, że nowa piosenka będzie balsamem dla walczących z lękiem. W najczarniejszej nocy, „Hold You Tight” jaśnieje jak pochodnia, niosąc obietnicę o ojcowskiej miłości, jaką Stwórca wszechrzeczy kocha swoje dzieci. Bremnes zakończył ten utwór razem z Justinem Amundrudem i byłym liderem Tenth Avenue North, Mike’iem Donehey’em, z którymi napisał siedem spośród dziesięciu zebranych na płycie piosenek. Więcej informacji o projekcie na www.danbremnes.com.

Lista utworów na „Into The Wild”:

1. „Into The Wild”

2. „Run Away With Me”

3. „Hold You Tight”

4. „No One Love Me Like You Do”

5. „Wouldn’t Change A Thing”

6. „Lover Of My Soul”

7. „Good Life”

8. „One Day At A Time”

9. „Fingerprints”

10. „Love Me”

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat