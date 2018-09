Daj się odkryć – Mark Gungor

Pewnego razu w dalekiej krainie, za górami, za lasami byłaś sobie… TY – chrześcijanka, czekająca na mającego przybyć na białym koniu rycerza w lśniącej zbroi.

Czy nadal bezskutecznie szukasz „tego jedynego”? Czy istnieje coś takiego jak „bratnia dusza”? Czy w Twoim życiu pragnienie bycia z mężczyzną to błogosławieństwo czy przekleństwo?

*

Mark Gungor, od lat znany na świecie ekspert w sprawach małżeńskich, odpowiada na pytanie stawiane przez samotne kobiety: „Jak znaleźć dobrego męża?”. Wysłuchawszy tysięcy historii o randkowaniu, które zakończyło się fiaskiem, postanowił udzielić singielkom wyczerpującej rady w tym zakresie. Jeśli masz więc już dosyć życia w pojedynkę, przeczytaj ten poradnik i znajdź PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNĘ, to znaczy takiego, którego warto szukać. Książka, którą trzymasz w rękach, jest znakomitym przewodnikiem po zasadach, które podpowiedzą ci, jak dać się odkryć i przykuć uwagę wartościowego faceta.

*

Na stronicach tej książki dzielę się nagą prawdą o randkowaniu, narzeczeństwie i małżeństwie. To twarda prawda w stylu Jana Chrzciciela. Niektóre z was poczują przypływ energii i chęć podejścia do sprawy we właściwy sposób. Inne będą zdruzgotane, słysząc, że większość tego, czym nabito im głowę, to po prostu bzdury. Jeszcze inne będą wdzięczne… Znajdą się też takie, które zapragną mnie zgilotynować.

Pewnie mógłbym podejść do tematu z wielką ostrożnością i delikatnością, przedstawiając każdą kwestię w wielu odcieniach szarości, oszczędzając sobie tym samym zesłania do więzienia o ciężkim rygorze. Jednakże, podobnie jak Jan Chrzciciel, wolę mówić prawdę, tylko prawdę i jedynie prawdę.

Nie mam wątpliwości co do tego, że książka ta zostałaby znacznie lepiej przyjęta, gdybym powtarzał w niej błędne i całkowicie bzdurne porady,

które wciska się dzisiejszym singielkom. Ja jednak wolę od razu powiedzieć prawdę i tym samym zaoszczędzić wam cierpienia związanego z próbami naprawiania nieudanego małżeństwa. Kluczem do odnalezienia dobrego życiowego partnera są szeroko otwarte oczy i zaangażowanie mózgu. Dziewczyno, nade wszystko zachowaj trzeźwe myślenie! Nie przesadzaj z duchowym patrzeniem na wszystko dookoła. Pozbądź się idealistycznej postawy szukania w każdej sprawie „Bożego planu dla twojego życia”. Małżeństwo jest TWOJĄ decyzją. Tak mówi Biblia! Dokonaj więc mądrego wyboru. Napisałem tę książkę, aby Ci pomóc w realizacji tego zadania.

Mark Gungor

Dane książki

DAJ SIĘ ODKRYĆ czyli jak przykuć jego uwagę

Autor: Mark Gungor

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2018

Format: 145 x 205 mm

Oprawa: twarda

Liczba stron: 136

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO