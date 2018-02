Dagestan: zamordowane przy wyjściu z kościoła

Pięć kobiet zginęło w zamachu na cerkiew prawosławną w Kizlarze w Republice Dagestanu. Do zdarzenia doszło wczoraj po jednej z niedzielnych liturgii, kiedy uzbrojony w karabin myśliwski dwudziestolatek otworzył ogień do wychodzących z kościoła. Do ataku przyznaje się tzw. Państwo Islamskie.

Patriarcha Moskiewski Cyryl, w wystosowanym liście kondolencyjnym, wyraził ból i bliskość z rodzinami zamordowanych kobiet. Zapewnia też o swojej modlitwie za ich dusze. Ta potworna zbrodnia – stwierdza patriarcha – to prowokacja dla wzniecenia niechęci między chrześcijanami i muzułmanami, którzy przez wieki żyli na Kaukazie w pokoju.

za Rad. Watykanskie