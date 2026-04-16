Czytelnictwo Biblii spada, podczas gdy otwartość na Pismo Święte w USA rośnie

Według najnowszego raportu Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego, mimo spadku czytelnictwa Pisma Świętego w Stanach Zjednoczonych, odnotowano wyraźny wzrost otwartości na zawarte w nim treści. W porównaniu z 2024 rokiem, zainteresowanie przesłaniem Biblii wyraziło o 9 milionów Amerykanów więcej.

Wyniki pochodzą z pierwszego rozdziału raportu „State of the Bible 2026”, opublikowanego 9 kwietnia. Około 28% dorosłych Amerykanów należy dziś do tzw. „ruchomego środka” — osób zainteresowanych Biblią, lecz jeszcze niezbyt zaangażowanych. To wyraźny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat.

Po niespodziewanym wzroście zaangażowania w 2025 r., zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, obecne dane wskazują raczej na stabilizację i poszerzenie grupy osób otwartych, ale nieaktywnych. Segment wcześniej całkowicie niezaangażowanych zmniejszył się od 2024 r. o 5 mln osób, natomiast odsetek aktywnie zaangażowanych w lekturę Biblii wrócił do ok. 17%.

Jak podkreśla John Farquhar Plake z ABS, rośnie liczba osób zainteresowanych Biblią, które są gotowe ją zgłębiać przy wsparciu innych — co stanowi szansę dla Kościołów i wspólnot.

Badanie pokazuje też wysoki poziom znajomości Biblii: połowa respondentów przeczytała co najmniej jej połowę, jedna trzecia — większość lub całość, a 17% — całość. Tylko 10% nie czytało jej w ogóle.

Najpopularniejsza pozostaje wersja drukowana (korzysta z niej co miesiąc niemal 80% użytkowników), choć formaty cyfrowe również są powszechne (62%). Wśród młodszych pokoleń dominują rozwiązania cyfrowe, ale większość korzysta z obu form.

Zauważono także związek między lekturą a postrzeganiem Biblii: 64% osób, które uznają ją za przemieniającą życie, przeczytało większość lub całość tekstu. Z kolei 60% respondentów postrzegających Biblię jako narzędzie kontroli deklaruje niewielką lub żadną znajomość jej treści. Wyższe zaangażowanie wiąże się również z korzystaniem z planów czytania.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2649 dorosłych Amerykanów w styczniu 2026 r. Raport ma pomóc liderom kościelnym lepiej reagować na zmieniające się postawy wobec Biblii. Kolejne części publikacji, zaplanowane do listopada, będą dotyczyć m.in. rodzicielstwa, sztucznej inteligencji oraz poczucia powołania i sensu życia.

Źródło opr.: Christian Daily