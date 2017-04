Czy ośmiornice przechytrzyły Darwina?

Hank, sympatyczna, zrzędliwa czerwona ośmiornica w filmie z wytwórni Pixar’a ”Gdzie jest Dory” była w stanie uciec z własnego zbiornika, zmienić kolor i kształt, przewieźć Dory w dzbanku do ekspresu, a dodatkowo kierować ciężarówką. Jej odpowiedniki w prawdziwym życiu może nie są równie znakomite, ale są jednymi z najbardziej inteligentnych bezkręgowców.

Ośmiornice są w stanie otworzyć akwarium i uciec, zamaskować się poprzez zmianę koloru i kształtu oraz odkręcić pokrywę słoika, aby dostać się do przysmaku. Inne stworzenia morskie z tej samej grupy, zwane wewnątrzmuszlowcami, również charakteryzują się wysoką inteligencją. Kałamarnice komunikują się ze sobą błyskając kolorami przy zmienianiu prędkości, zaś mątwy uczą się z informacji wizualnych przed swoimi narodzinami.

Jeśli teoria ewolucji Darwina jest słuszna, te mądre stworzenia morskie wykształciły swoje niewiarygodne zdolności poprzez mutacje DNA. Ale badacze ewolucji w Morskim Biologicznym Labolatorium w Massachusetts i Uniwersytecie w Tel Avivie byli zszokowani odkryciem edycji w kwasach RNA w koleoidach.

RNA jest substancją przekaźnikową, która pobiera instrukcje genetyczne, które DNA przenosi i dostarcza je do maszynerii tworzącej białka w komórkach. Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Cell”, wskazało liczne obszary RNA, które się edytowały w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu.

Teoria ewolucji twierdzi,

że organizmy ewoluują i adaptują się poprzez ślepe, przypadkowe mutacje, które mają miejsce w DNA. Ostatecznie, poprzez proces naturalnej selekcji, te bez korzystnych mutacji umierają.

Badanie wykazało, że koleoidy nie przystosowują się do środowiska poprzez losowe mutacje DNA, ale poprzez RNA. Instrukcje, które RNA dostarczyło do komórek wytwarzających białka były inne niż instrukcje w DNA. Podczas gdy łańcuchy RNA były liczne, ślepe i losowe, mutacje DNA, przewidziane w teorii Darwina, były mocno uszczuplone, co oznaczało, że zedytowane RNA w stworzeniach zastąpiły mutacje DNA.

Miejsca edycji były szczególnie liczne w koleoidowych systemach nerwowych i mózgach, sugerując, że zedytowane RNA było prawdopodobnie odpowiedzialne za ich wysoki poziom wysublimowania zachowawczego.

Mimo że kręgowce i ludzie również mają możliwość edycji RNA, zdarza to się bardzo nieczęsto. Tylko ułamek 1 procenta białek jest edytowany w ludziach, ale często efekt nie jest trwały w czasie. Ale, “z tymi głowonogami…. Większość białek jest edytowana”, powiedziała Eli Eisenberg, biofizyk na uniwersytecie w Tel Avivie, w swoim oświadczeniu.

“Ten dowód burzy ewolucję”, Cornelius Hunter, professor biofizyk w Uniwersytecie Biola napisał na blogu Discovery Institute, Evolution News & Science Today.

Wyjaśnił, że musi istnieć pewien rodzaj systemu sygnalizowania, który powiadamia RNA kiedy i gdzie wykonać edycje. Ale z perspektywy Darwina, system sygnalizowania mógł tylko wyewoluować poprzez ogromną ilość mutacji DNA. Również, większość potencjalnych miejsc edycji nie byłoby użytecznych przy adaptacjach, mogłyby być one neutralne lub nawet szkodliwe. Proces musiałby wypróbować każde możliwe miejsce edycji, ale ich jest tysiące.

Ponadto, aby stworzenie mogło się zaadoptować, wiele miejsc edycji musiałoby działać wspólnie – astronomicznie trudne zadanie wg Huntera.

źródło: http://www.christianheadlines.com/blog/have-octopuses-outsmarted-darwin.html