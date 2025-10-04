Różne

Czy możesz pomóc? Serwis Chrześcijanin.pl tego potrzebuje

04/10/2025Aktualizowane: 04/10/2025

Serwis chrześcijanin.pl to inicjatywa niekomercyjna. Działamy od 2001 roku, regularnie publikując wiadomości z kraju i ze świata.

Jesteśmy także głosem tych, którzy cierpią prześladowania z powodu swojej wiary.

Dziękujemy, że czytasz nasze newsy. Czy możemy liczyć na Twoje wsparcie?

Jeśli dostrzegasz wartość istnienia niezależnego, chrześcijańskiego serwisu informacyjnego, możesz wesprzeć nas dowolną kwotą
👉 https://suppi.pl/chrzescijanin

Każde wsparcie pomaga nam kontynuować tę służbę i docierać z wiadomościami do tysięcy czytelników w Polsce i za granicą.

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania serwisu,  jesteśmy zmuszeni zakończyć wysyłkę codziennego newsletteru. Ostatnia wiadomość zostanie wysłana 25 października b.r.

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Niestety, dalsze utrzymywanie tej usługi w obecnej formie przekracza nasze możliwości finansowe.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zespół Chrześcijanin.pl

P.S. Jeśli dzięki wsparciu Czytelników uda się pokryć podstawowe koszty, to chcemy przywrócić codzienny newsletter e-mail.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

04/10/2025Aktualizowane: 04/10/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Wzgórze Świątynne

To mit, że na Bliskim Wschodzie chrześcijanie mają się dobrze tylko w Izraelu

03/10/2025

Wzywa Kościół do reagowania na traumę i problemy ze zdrowiem psychicznym

02/10/2025

Jak uczestniczyć w potyczkach online jako chrześcijanin

25/09/2025

USA: Rośnie liczba zwolenników zabójstw po lewej stronie

22/09/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button