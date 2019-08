Czy kościoły są jeszcze miejscem modlitwy, czy areną rozrywki?

Niektóre brytyjskie kościoły rozpoczęły nowe, kontrowersyjne projekty, próbując przyciągnąć ludzi i stać się dostępne dla wszystkich. Pewien wiodący duchowny nazywa to „bluźnierstwem”.

8 sierpnia, w Katedrze Norwich we wschodniej Anglii zbudowano kolejkę górską długości około 15 metrów, nazywając ją „zjeżdżalnią”.

Autorem projektu jest kanonik Andy Bryant, który wpadł na ten pomysł „w trakcie zwiedzania Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie”, chcąc znaleźć unikalny sposób na pokazanie sklepienia Katedry Norwich.

„Mamy jedną z najwspanialszych w północnej Europie kolekcji średniowiecznych brosz” – powiedział. „Problem w tym, że są one tak wysoko, że większość ludzi nie ma szansy naprawdę ich docenić”.

Kolejka zapewnia zwiedzającym wyjątkowy, przestrzenny widok na wnętrze, umożliwiając odbiór katedry w całkiem nowy sposób.

Jane Hedges, kanonik Katedry Norwich, powiedziała: „To rozrywka, lecz faktycznie chodzi tu o naprawdę poważne kwestie, by nakłonić ludzi do pomyślenia o sensie życia. Do pomyślenia o ich miejscu w świecie”.

Jednak inni mówią, że sanktuarium nie jest właściwym miejscem na jarmarczną atrakcję.

Dr Gavin Ashenden, były kapelan królowej, powiedział, że księża z Katedry Norwich są „nieprofesjonalni” i „popełniają błąd w rozumieniu, do czego służy katedra”.

„Między kpiną a bluźnierstwem jest ruchoma skala. To kpina, bo traktuje Boga jak atrakcję turystyczną, zamiast Stwórcę wszechświata, który pociągnie nas do odpowiedzialności za nasze upadki moralne” – powiedział Ashenden w wywiadzie dla brytyjskiej gazety „The Telegraph”.

„Staje się to bluźnierstwem w momencie, gdy katedra reprezentuje długą linię wiary – w dużej mierze wiary męczeńskiej – gdy ludzie płacili swoim życiem, by wierzyć w Chrystusa, a katedra jest materialnym ucieleśnieniem Chrystusa”.

„Zwrócenie się ku takiej rozrywce” – dodał – „jest bluźniercze wobec Chrystusa i wobec ludzi, którzy umarli za Chrystusa. Sugeruje, że katedry straciły odpowiedzialność wobec Chrystusa, ponieważ są zajęte wymaganiami społeczeństwa”.

Przejażdżka kolejką jest częścią projektu „Zobaczyć inaczej”, który potrwa w Katedrze Norwich do 18 sierpnia.

Brytyjska Katedra Rochester również próbuje przyciągnąć nowych odwiedzających, instalując 30 lipca miniaturowe pole golfowe na dziewięć dołków, zlokalizowane wewnątrz domu modlitwy.

Katedra nawiązała współpracę z Rochester Bridge Trust (zarząd powierniczy trasy Rochester), by wspólne zbudować pole golfowe w nadziei na przyciągnięcie do kościoła młodszych słuchaczy.

Przy każdym dołku, uczestnik usłyszy krótkie wyjaśnienie na temat mostu Rochester, wzbogacające edukacyjny charakter gry.

Matthew Rushton, kanonik Katedry Rochester, powiedział: „W obecnym czasie, katedry z dużym przekonaniem wprowadzają innowacje i wydarzenia tego typu, by mówić ludziom o naszej wierze w Jezusa, która jest naszym sensem”.

„Zawsze szukamy nowych sposobów docierania do młodych ludzi i inspirowania ich do zainteresowania mostami i inżynierią miejską ” – powiedział w oświadczeniu Andrew Freeman, dyrektor operacyjny Rochester Bridge Trust.

Celem Katedry Rochester jest edukowanie odwiedzających, którzy korzystają ze zorganizowanej w niej atrakcji. Pole golfowe będzie czynne do 1 września.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News