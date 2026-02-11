Czy czasy ostateczne są bliskie? Ostrzeżenie i objawienie Franka Turka

Gdy chrześcijanie zastanawiają się, czy Ameryka doświadcza przebudzenia, apologeta Frank Turek zagląda nieco głębiej, zauważając, że kluczowe jest, by ludzie nie tylko przeżywali „duchowe odnowienie, ale [żeby] stawali się uczniami”.

Poruszył także kwestię zamieszania i wyznaczania dat, które czasem pojawiają się w teologicznych dyskusjach na temat czasów ostatecznych.

„Jak czyni się uczniów? Jak sprawić, by ludzie rzeczywiście naśladowali Jezusa — a nie tylko mówili: ‘mam ubezpieczenie od ognia, idę do nieba’?” — powiedział. „Jezus nie powiedział: ‘Idźcie i czyńcie wierzących’. Powiedział: ‘Idźcie i czyńcie uczniami’. A to oznacza niesienie swojego krzyża i robienie rzeczy, których normalnie może byś nie chciał robić. Oznacza to zaprzeć się samego siebie i iść za Nim, a to jest trudne”.

Przy tak dużej aktywności duchowej zapytano Turka, czy możliwe jest, by chaos i odnowienie zachodziły w Ameryce jednocześnie. Ta rozmowa staje się szczególnie interesująca, gdy w grę wchodzą spekulacje na temat czasów ostatecznych.

„Ośmieliłbym się stwierdzić, że nikt nie wie, kiedy Jezus powróci, a moim źródłem w tej sprawie jest Jezus” — powiedział. „Kiedy ludzie ciągle mówią: ‘Och tak, wiem, że On wraca. Och, sprawy się pogarszają. To się wydarzy’… ja mówię: ‘Czekaj, czekaj, czekaj. Jezus powiedział, że nikt nie zna dnia, godziny, czasów ani pory. Przychodzę jak złodziej w nocy’”.

Turek podkreśla, że nikt nie wie, kiedy Jezus powróci, i wierzy, że szczegóły dotyczące czasów ostatecznych są „zasłonięte z jakiegoś powodu”.

„Tak jak przy pierwszym przyjściu Jezusa, Paweł mówi w 1 Liście do Koryntian 2, że gdyby te rzeczy były znane, moce tego świata nigdy nie ukrzyżowałyby Pana chwały” — powiedział. „Kiedy patrzysz wstecz na proroctwa Starego Testamentu w świetle Nowego Testamentu, mówisz: ‘Och, teraz widzę, jak wszystkie te fragmenty do siebie pasują’. Ale patrząc naprzód, jeśli jesteś w Starym Testamencie, tak naprawdę nie wiesz, że to się wydarzy”.

Kontynuował: „I gdyby szatan wiedział, że zamordowanie Jezusa jest w istocie klęską szatana, nigdy by tego nie zainicjował. Dlatego Pan utrzymywał tę wiadomość w tajemnicy, z jakiegoś powodu”.

Turek powiedział, że nieznajomość dnia i godziny powstrzymuje ludzi także przed założeniem, że mają czas, że mogą żyć, jak chcą, a potem po prostu planować „opamiętanie w ostatniej chwili”.

Apologeta zachęcał ludzi, by więcej czasu poświęcali na to, aby inni poznali Jezusa. Choć nie wiadomo, kiedy Chrystus powróci, pewne jest, że większość żyjących dziś ludzi umrze w ciągu najbliższych 100 lat.

„Wiesz, że twoje życie tutaj na ziemi się skończy” — powiedział Turek. „Lepiej się tym zajmij… zamiast martwić się o to, kiedy On przyjdzie, by zakończyć ten okres”.

Mówił też o znaczeniu nie tylko wzywania ludzi do wiary, ale pokazywania im, dlaczego chrześcijaństwo jest prawdziwe.

„To znaczy, dlaczego miałbyś być chrześcijaninem, a nie ateistą, muzułmaninem, hinduistą, buddystą albo wymyślić sobie własną religię światową czy swoją osobistą religię, jak robi dziś tak wielu ludzi?” — powiedział Turek. „Powodem, dla którego powinieneś być chrześcijaninem, jest to, że to jest prawda, ponieważ istnieją dowody na to, że Bóg istnieje, że Jezus zmartwychwstał, że Biblia mówi prawdę, że jesteś upadłym człowiekiem”.

Rozmowa na YouTube w j. angielskim TUTAJ.

Autor: Billy Hallowell

Źródło: CBN News