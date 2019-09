Czy Australia postawi na wolność religijną? Nowa ustawa może pomóc rugbiście zwolnionemu za swoją wiarę

Australijscy prawodawcy zaproponowali wprowadzenie ustawy, która chroniłaby osoby wyrażające swoje poglądy religijne poza miejscem pracy.

Minister służb społecznych Christian Porter powiedział, że dzięki tej ustawie Australijczycy będą mogli wyrażać swoje poglądy religijne poza miejscem pracy, pod warunkiem, że ich pracodawcy nie poniosą strat finansowych.

Porter stwierdził, że taka ustawa jest potrzebna, gdyż krajowe prawa antydyskryminacyjne nie obejmują tej kwestii.

– Australia ma silny system praw antydyskryminacyjnych. Zapewniają konkretną ochronę przed dyskryminacją ze względu na wiek, płeć, rasę czy niepełnosprawność – powiedział Porter podczas przemowy w Sydney. – Wydany dziś projekt ustawy dodatkowo ochroni ludzi przed dyskryminacją ze względu na poglądy religijne lub ich brak.

Projekt ustawy pojawił się po tym, jak Israel Folau, były członek australijskiej reprezentacji rugby i oddany chrześcijanin, stracił kontrakt z drużyną. Grupa zerwała kontrakt po tym, jak Folau odmówił usunięcia posta na Instagramie, który nawoływał grzeszników do pokuty.

Post Folau i wyrzucenie zawodnika wywołały w kraju debatę na temat wolności słowa i wyznania.

W zeszłym miesiącu Folau i jego były pracodawca próbowali dojść do porozumienia. Nie udało im się.

– Rugby Australia zerwało ze mną kontrakt i zakończyło moją karierę sportową, bo udostępniłem fragment Biblii – powiedział Folau. – Powinienem mieć wolność wyrażania moich poglądów religijnych bez obaw o konsekwencje czy wykluczenie. Australia to taki niesamowity, wielokulturowy kraj. Wiem, że jesteśmy wystarczająco silni, aby tolerować różne poglądy, bez zwalniania ludzi z pracy za wyrażanie poglądów, z którymi nie każdy się zgadza.

Patrząc z perspektywy projektu ustawy, wielu pracowników rządowych sądzi, że Folau mógłby wygrać w sądzie ze swoim pracodawcą. Ten musiałby udowodnić, że post Folau doprowadził do jego strat finansowych. Sprawa rugbisty zostanie rozpatrzona na początku przyszłego roku.

Prawo o wolności religijnej prawdopodobnie zostanie przedstawione parlamentowi w październiku.

Konserwatyści z australijskiego rządu i grupy religijne chcą, aby ustawa szła o krok dalej. Projekt nie mówi bowiem o tym, czy instytucje religijne będą miały możliwość zatrudniania i zwalniania pracowników na podstawie ich przekonań, orientacji seksualnej i innych czynników.

Wielu prawodawców oczekuje, że premier Scott Morrison wypowie się na ten temat. Według Australian Broadcasting Company, Morrison to chrześcijanin, jednak nie chce wybierać, po której stanąć stronie.

– Nie chcę, aby religia była czymś, co dzieli Australijczyków. To coś, co jest dla ludzi bardzo osobiste. Chcę przepracować tę kwestię w sposób, który pomoże jednoczyć, a nie dla celów politycznych – powiedział Morrison swojej partii.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News