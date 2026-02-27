Cztery lata po inwazji Rosji europejscy chrześcijanie wzywają do modlitwy za Ukrainę

Europejski Alians Ewangelikalny wezwał chrześcijan w całej Europie do wznowienia modlitwy w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Apel został opublikowany na stronie internetowej organizacji 24 lutego pod tytułem „Wezwanie do wytrwania w modlitwie za Ukrainę”.

Konflikt rozpoczął się we wczesnych godzinach porannych 24 lutego 2022 roku, gdy rosyjskie siły rozpoczęły wielokierunkowy atak lądowy, powietrzny i morski, obejmujący uderzenia rakietowe na główne miasta, takie jak Kijów, Charków i Odessa, a także inwazję lądową z północy przez Białoruś, ze wschodu przez Donbas i z południa z Krymu.

Pomimo trwających prób wynegocjowania zawieszenia broni z udziałem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, wojna trwa, a szacunki wskazują na co najmniej 1,8 miliona ofiar śmiertelnych po obu stronach.

EEA zaapelował do chrześcijan w tę czwartą rocznicę, by „nie ustawali w wytrwałej modlitwie za naród, jego mieszkańców i jego przyszłość”.

„Po czterech latach konfliktu liczba ofiar śmiertelnych pozostaje ogromna” – czytamy w oświadczeniu. „Tysiące osób zginęło lub zostało rannych. Całe społeczności zostały zniszczone. Rodziny zostały rozdzielone, a niezliczone życia zostały trwale odmienione przez straty, traumy i przesiedlenia”.

Jednak pośród cierpienia, według EEA, pojawiają się również świadectwa nadziei. „Kościoły nadal odważnie służą. Akty współczucia i solidarności są powszechne. Historie o ochronie, opiece i duchowym przebudzeniu przypominają wierzącym, że Bóg pozostaje obecny i aktywny nawet w najciemniejszych chwilach”.

Alians podkreślił znaczenie modlitwy za przywódców politycznych i negocjatorów kształtujących przyszłość Ukrainy. „Niech działają z pokorą i mądrością, w pełni świadomi ogromu cierpienia spowodowanego przez tę wojnę. Niech będą zaangażowani w wypracowanie sprawiedliwego i trwałego pokoju – takiego, który umożliwi odbudowę, ponowne zjednoczenie rodzin oraz długofalowe uzdrowienie z traumy”.

Europejski Alians Ewangelikalny potwierdził swoją nieustającą solidarność z kościołami i mieszkańcami Ukrainy oraz zaprosił wierzących w całej Europie do wiernego wstawiennictwa, dopóki pokój, sprawiedliwość i odbudowa nie zostaną w pełni osiągnięte. Zakończył swój apel, wskazując konkretne obszary do odnowienia wstawiennictwa, wzywając wierzących do zaniesienia przed oblicze Boga wielorakich cierpień i potrzeb, które wciąż trwają po czterech latach wojny.

Alians wezwał do modlitwy za rodziny opłakujące śmierć, obrażenia lub rozłąkę z bliskimi, uznając głębokie i często niewidoczne rany, które noszą tysiące ludzi w całym kraju. Zachęcił także chrześcijan do wstawiania się o bezpieczny powrót jeńców wojennych oraz dzieci wywiezionych do Rosji, z których wiele wciąż pozostaje rozdzielonych ze swoimi rodzinami.

Dostrzegając trwające zagrożenie, z jakim zmagają się cywile, EEA poprosiła wierzących o modlitwę za tych, którzy żyją pod codziennym groźbą ataku lub znoszą poważne braki podstawowych środków do życia, aby doświadczali Bożego pokoju i zaopatrzenia w obliczu niepewności. Szczególną troskę wyrażono o osoby przebywające na terenach okupowanych, zwłaszcza chrześcijan spoza Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, którzy – według aliansu – stoją w obliczu nasilonej presji i dyskryminacji. W oświadczeniu wezwano do udzielenia pomocy i ochrony tym społecznościom.

Alians ponownie zaapelował także o modlitwę za lokalne kościoły na Ukrainie, prosząc, by zostały wzmocnione wystarczającą liczbą pastorów i duszpasterzy, aby mogły nadal służyć swoim społecznościom w obliczu przedłużającego się kryzysu. Zaapelował również o dziękczynienie za tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa w ciągu ostatnich czterech lat, oraz o dalszą duchową odnowę w całym kraju, pomimo zniszczeń wojennych.

Ponadto EEA podkreśliła potrzebę modlitwy za kapelanów wojskowych, którzy pełnią posługę na pierwszej linii frontu i w szpitalach, w warunkach ogromnego obciążenia, a także za zdolność Ukrainy do obrony swojego narodu i wspierania kraju w obecnym konflikcie i w latach nadchodzących.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily