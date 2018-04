Częstotliwość – Robert Morris

CZY MOŻLIWE JEST DOSTROJENIE SIĘ DO CZĘSTOTLIWOŚCI NIEBA I USŁYSZENIE GŁOSU BOGA?

Jako wierzący w Jezusa Chrystusa w naturalny sposób chcemy wiedzieć, jak możemy słyszeć głos Boga. Podobnie jak gospodarz programu, którego głos nios radiowe fale.

Bóg mówi cały czas. Pytanie brzmi: czy nasz odbiornik jest właściwie dostrojony?

W tej przełomowej, opartej na biblijnym nauczaniu książce Robert Morris dzieli się tym,, jak Bóg komunikuje się z nami – poprzez Biblię, okoliczności lub nawet cichy szept. Robert demonstruje jak możemy dojrzeć słuchając Bożego głosu wpierw jako Jego owce, a potem wzrastać, by słuchać Go jako przyjaciele, aż do przekazywania Jego słowa innym. Gdy tylko zrozumiemy ogólne i konkretne sposoby na jakie Bóg przemawia do nas, możemy zacząć prowadzić życie w głębszej łączności z naszym Stwórcą.

– BĘDZIEMY LEPIEJ ROZUMIELI, JAK ROZPOZNAWAĆ BOŻY GŁOS;

– NAUCZYMY SIĘ CENIĆ GŁOS PANA;

– BĘDZIEMY WZRASTAĆ W RELACJI Z NIM POPRZEZ WYDZIELENIE CZASU Z NIM I JEGO SŁOWEM.

Dane książki

Autor: Robert Morris

Okładka: miękka

Format: 135 x 205 mm

Liczba stron: 280

Rok wydania: 2018

Wydawca: Wydawnictwo Szaron