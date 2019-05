Częstochowa: Jaki Ojciec taka córka (24-25 V)

Inf. nadesłana: Jaki ojciec taka córka – to motto tegorocznej konferencji kobiet. Ojciec chce, abyś właśnie w taki sposób myślała o sobie. Jego wielkim pragnieniem jest wiedzieć to, jak z każdym dniem stajesz się coraz bardziej do Niego podobna. Na SHINE czekają na Ciebie namaszczeni mówcy, niezwykłe historie, uwielbienie pełne Bożej obecności.

Gościem specjalnym tegorocznej konferencji jest niezwykle obdarowana i energiczna mówczyni Marilyn Skinner.

Marylin wraz ze swoim mężem Garym założyła kościół w Watoto w Ugandzie, gdzie ponad 29 000 ludzi spotyka się co tydzień aby razem uwielbiać Boga. Watoto opiekuje się ponad 5000 grupą osieroconych oraz chorych na AIDS dzieci. Obecnie ponad 4000 kobiet doświadcza poprawy jakości życia dzięki tej organizacji.

Bądź z nami na SHINE i dowiedz się, w jaki sposób jako jego córka, możesz w pełni korzystać z jego dziedzictwa. Zrób niespodziankę swojej koleżance i zabierz ją ze sobą – to może być najlepszą rzeczą jaką możesz jej podarować w tym czasie i która może odmienić jej życie.

To już 24 – 25 maja !!!

Rejestracja: http://shoreline.pl/shine