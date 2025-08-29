Wieści wydawnicze

Czego cię nie nauczą w Harvard Business School – Mark H. McCormack

Mark H. McCormack – pionier marketingu sportowego i jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich przedsiębiorców – odsłania kulisy skutecznego zarządzania, negocjacji i prowadzenia firmy. Swoje porady opiera na wieloletnim doświadczeniu w budowaniu globalnej organizacji o wielomilionowych przychodach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o sfinalizowanie transakcji, zmotywowanie pięciotysięcznej armii sprzedawców czy negocjacje w cztery oczy – niezmiennym fundamentem sukcesu w biznesie są relacje międzyludzkie.

McCormack uczy więc, jak:
· czytać ludzi, robić dobre wrażenie i zdobywać przewagę,
· budować trwałe, wartościowe relacje biznesowe,
· prowadzić negocjacje w trudnych sytuacjach,
· skutecznie rozwijać biznes i utrzymywać się w grze przez wiele lat.

To nie jest książka pełna akademickich teorii. To zbiór zasad, które rządzą prawdziwym światem biznesu, gdzie decyzje trzeba podejmować szybko, a stawką są wielkie pieniądze i reputacja. Lektura obowiązkowa dla menedżerów, liderów i przedsiębiorców, którzy chcą sięgać po więcej i wzmacniać swoją pozycję na rynku.
Praktyczne i sprawdzone metody z pierwszej linii biznesowego frontu.

Dane książki:

Czego cię nie nauczą w Harvard Business School. Praktyczne porady legendarnego biznesmena.
Autor: Mark H. McCormack
Wydawnictwo: Znak Literanova
Rodzaj oprawy: Okładka twarda
Wydanie: I
Liczba stron: 352
Format: 155×235
Rok wydania: 2025

