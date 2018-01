Czechy: ulotki pro-life w testach ciążowych

Obrońcy życia w Czechach stale poszerzają zakres swej działalności i zyskują nowych sprzymierzeńców. Ostatnio udało im się przekonać do współpracy jednego z głównych dystrybutorów testów ciążowych. Dzięki temu do każdego testu będzie załączona ulotka kampanii „Nie osądzamy, pomagamy”. „Jesteś w nieplanowanej ciąży i czujesz się zmuszona do aborcji? Pomożemy ci, abyś nie musiała podejmować decyzji pod presją” – czytamy na ulotce antyaborcyjnej kampanii.

Akcję „Nie osądzamy, pomagamy” poparły też wiodące firmy reklamy zewnętrznej.

W Pradze na przykład udostępniły bezpłatnie 50 nośników reklamowych w metrze. Jak wynika z doświadczeń czeskich obrońców życia, 80 proc. kobiet, które decydują się na aborcję przyznaje, że zostały do tego w jakiś sposób zmuszone.

za Rad. Watykanskie