Czasopismo „Nasze Inspiracje” 4/2017

Od wydawcy: Świąteczny czas i towarzysząca mu zmiana roku kalendarzowego przypominają nam, że minął kolejny etap naszego życia. Większość z nas postanawia wyruszyć w nowy rok z nową motywacją, by niespełnione marzenia, jak również cele, których jeszcze nie osiągnęliśmy, zrealizować w kolejnym roku.

W nowym, zimowym numerze „Naszych Inspiracji”

znajdą Państwo wiele cennych inspiracji do dobrego wykorzystania czasu, do skupienia się na tym, co naprawdę jest ważne i wartościowe w osobistym życiu. Dowiemy się, jak mądrze organizować czas i stawiać własne granice. Co wybierać i to już na poziomie myśli, by nie marnować ani jednej godziny swojego życia, a jednocześnie nie ulec wypaleniu. Poznamy także znaczenie czasu w kontekście biblijnych świąt.

Przeczytamy także o tym, jaką motywacją jest pasja serca, pragnienie, które ubieramy w cel, a potem nadajemy mu plan działania „w wyznaczonym czasie”! Pan Bóg wielokrotnie używa tego właśnie sformułowania. On sam wytycza w historii ten „wyznaczony czas” dla różnych etapów historii narodów, Kościoła, Izraela, a także dla życia każdego z nas.

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Naszych Inspiracji”.

Spis treści oraz rozkładówka numeru na: naszeinspiracje.com

Od 8 grudnia jesteśmy w salonach sieci Empik.