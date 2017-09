Czasopismo „Nasze Inspiracje” 3/2017

Od wydawcy: Jesień jako pora roku zawsze przypomina nam o kilku ważnych aspektach naszego życia. Wskazuje na zbiory tego, co wcześniej zasiano. Zbiory te mogą dotyczyć różnych dziedzin i okresów naszego życia.

W nowym jesiennym numerze „Naszych Inspiracji” będziemy zainspirowani tematami dotyczącymi tego, co jest dla nas dobre i przyniesie w bliższej lub dalszej przyszłości zachęcające efekty. Możemy znaleźć odpowiedź m. in. na takie pytania, jak: Co gromadzimy w „spichlerzach” naszego umysłu? Jakie myśli dzisiaj pielęgnujemy? Jak nie utracić, lecz pomnażać to, co otrzymaliśmy (czas, zdrowie, talenty) lub zdobyliśmy (umiejętności, relacje, wiedza, finanse)? Dowiemy się także, jak docenić i najlepiej wykorzystać upływający czas, zwłaszcza w „jesieni” naszego życia.

Zachęcamy do odkrywania znaczenia żydowskiego święta Rosz Haszana oraz miejsca narodu wybranego w Bożym planie w kontekście czasów ostatecznych. Ponadto warto stale wracać do tematów dotyczących budowania trwałych relacji i umiejętnego rozwiązywania konfliktów, które mogą w nich zaistnieć. Autorzy również przypominają, że sukces na Bożych warunkach to życie zgodne z Bożymi wartościami i Bożymi prawami.

Temat numeru

Bożena Ciechanowska – Życiodajna siła radości

Alina Wieja – Twórczy umysł

Tomasz Bogowski – Myśli wypowiedziane

Sylwia Pinkas – Jak odkryć dary i talenty?

Okno na świat

Jacek Szeliga – Rosz Haszana a powrót Mesjasza

Don Finto „Twój lud będzie moim ludem”

Mirosław Pieszka – Kraj na dachu świata – miejsce tragedii, piękna i cudów

Maja Sowińska – Dobry News

Relacje – Bliżej Boga i ludzi

Beata Agopsowicz – Boży talent i nasza praca

Jobst Bittner – Wolni od ciężarów przeszłości

Ewa i Paweł Serafinowiczowie – Autorytet rodziców w życiu małych i dorosłych dzieci

Agnieszka Haratyk i Agnieszka Karbowiak – Jak eliminować konflikty w rodzinnych relacjach?

Wywiad z Mateuszem (Mate.O) Otrembą„TU” dla Chrystusa

Pełne zdrowie

Lidia Czyż – Duchowy Fundusz Emerytalny

Mirosław Wielchorski – Pokorni zdobywają Boże obietnice

Beata Połomska – Korzystanie z darów jesieni życia

Anna Kłosińska – Spotkania przy obficie zastawionym stole

Styl życia

Krzysztof Sowiński – Ekonomia życia królewskiego dziecka

Wojciech Kowalewski – Pytania zmieniające życie: Kto pójdzie za mną?

Marta Karel – Kształtowanie dobrych nawyków

Andrzej Burzyński – Zdolności zarabiania i pomnażania

Wywiad z Agnieszką Musiał – „Wolnym tempem”