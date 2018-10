Czasopismo „Nasze Inspiracje” 3/2018

Od Wydawcy: Jesienną porą, kiedy dłuższe wieczory sprzyjają przemyśleniom, pragniemy poprzez artykuły w czasopiśmie „Nasze Inspiracje” zainspirować do dobrych refleksji na temat wierności. Praca nad tym jesiennym numerem była przeplatana wieloma ciekawymi spotkaniami z różnymi osobami, które w naturalny sposób wskazywały na to, co jest tak cenne w relacjach.

Wierność i zaufanie są potrzebne w każdym rodzaju wspólnego działania zarówno w małżeństwie, rodzinie, Kościele, jak i w życiu zawodowym czy w prowadzeniu biznesu. Gorąco polecamy wiele interesujących artykułów, które poruszają te zagadnienia.

Ponadto przeczytamy w tym numerze inspirujące historie osób, które idąc za głosem serca, spełniają nie tylko własne marzenia, lecz także odkrywają Boże powołanie dla swojego życia.

Dane techniczne:

Autor: Anna Kłosińska

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

W jesiennym numerze „Naszych Inspiracji” między innymi:

Wierność niepokonana. Niezwykły przykład wierności, na której można polegać.

„I ślubuję Ci…”. Wierność małżeńska na tle pokus.

Jak żyć, aby niczego nie żałować? Z czego można zrezygnować, aby wybrać to, co w życiu najważniejsze.

„Prawdziwe zwycięstwo” – prawdziwe szczęście. Nie każdy sukces i spełnione marzenie prowadzą do szczęścia…

Boże cuda w walce z chorobą. Boża wierność w sytuacji po ludzku beznadziejnej.

Postaw na rozwój. Mentor w twoim życiu i dlaczego samemu warto nim się stać.

Wierność w powołaniu. Rola talentów i darów w wypełnianiu naszego powołania.

Z Etiopii do Izraela. Dzieci Abrahama wracają do domu z różnych stron świata.